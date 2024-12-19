Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26/1 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Tân Bình, HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Triển khai kế hoạch lên Outline Content dưới sự hướng dẫn SEO Leader

- Viết Content dưới sự hướng dẫn SEO Leader

- Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của SEO Leader

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường CĐ/ĐH liên quan đến Marketing, quản trị kinh doanh... hoặc yêu thích công việc SEO, Content.

- Đã từng viết Content SEO cho các dự án về SEO

- Có kiến thức cơ bản về SEO

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo và khéo léo, không ngại khó, ngại khổ.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Đam mê ngành SEO, chủ động, cầu tiến học hỏi và kiên trì trong công việc.

- Có laptop phục vụ cho công việc.

- Sẵn sàng làm thêm ngoài giờ để hoàn thành công việc đạt KPI cho khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương: 1-2 triệu + Hỗ trợ gửi xe

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều khả năng học tập, phát triển thăng tiến nhanh chóng. Và được hưởng chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực.

- Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng phân tích thị trường: Sử dụng Ahref, Similar web, Rtool để nghiên cứu và phân tích đối thủ

- Được nghiên cứu từ khóa bằng Keywordtool, Keyword Planner, Ahref,... để nghiên cứu từ khóa fix cứng, từ khóa bỏ quên, từ khóa ngách

- Được đào tạo về insight, search intern, hiểu ngữ nghĩa của từ khóa

- Được đào tạo phân tích website, hiểu biết về Social media và content.

- Đào tạo phương pháp Onpage: phân tích nhóm từ khóa, phân category và chuẩn hóa các tiêu chí SEO cho onpage website

- Đào tạo content chuẩn SEO: số lượng từ, 4 loại backlink, cách chèn hàm lượng từ khóa,....

- Đào tạo xây dựng backlinks, và entity SEO mới nhất

- Đào tạo cách audits bằng google console, site và rtool.

- Đào tạo các kỹ năng giao tiếp với khách hàng và làm việc nhóm

- Đào tạo phương pháp thiết lập báo cáo và theo dõi các đầu mục công việc một cách logic

- Thời gian làm việc: T2-T6 từ 9h00 đến 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP

