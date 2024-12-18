Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ E-Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 75 đường số 2, Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Commercial Part:

Lập kế hoạch bán hàng trên Website, Facebook, Lazada, Shopee.

Lập kế hoạch tồn kho.

Lên ý tưởng và yêu cầu team thiết kế để thiết kế gian hàng phù hợp với từng đợt Campain.

Lên kế hoạch đóng gói và vận chuyển cho team quản lý kho và vận chuyển.

Set up bot-chat và phụ trách các vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng.

Lập báo cáo bán hàng cuối mỗi tháng.

Marketing Part:

Lập kế hoạch Marketing tổng thể cho các kênh Website, Facebook, Tiktok, Lazada, Shopee.

Thực thi SEO.

Lên kế hoạch và thực thi facebook ads, Tiktok ads, Google Ads, từ khóa tìm kiếm trên Lazada và Shopee.

Tham gia sản xuất short-video.

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các ngành Kinh Tế, Marketing các trường Đại Học, Cao Đẳng tại TP. Hồ Chí Minh

Tư duy tốt, chịu khó cày cuốc(vui lòng không ứng tuyển nếu không có 2 khả năng này).

Trách nhiệm cao, kỷ luật tốt.

Thời gian làm việc: 9h-18h từ thứ 2 đến thứ 6, Cuối tuần và ngoài giờ làm việc tại nhà.

Thời gian thực tập trong 6 tháng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ E-Partner Thì Được Hưởng Những Gì

Bao cơm cả ngày, cafe, softdrink, snack...

Thực tập trong 6 tháng, tháng đầu tiên thử việc không có phụ cấp, pass được tháng thử việc thì tháng thứ 2 trở đi sẽ nhận trợ cấp 2 triệu/1 tháng.

Được hướng dẫn trực tiếp bởi những leader có tâm và có tầm, đảm bảo sau khi xong 6 tháng bạn sẽ giỏi nhất (ít nhất là so với lớp đại học của bạn đang học).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ E-Partner

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin