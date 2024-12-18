Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E - Office Park, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Sáng tạo nội dung (ảnh meme/ viral video) phục vụ truyền thông các chương trình

Hỗ trợ làm nội dung dạng text/ảnh/video theo brief được giao

Viết tin ngắn dựa trên nội dung các chương trình do MCV sản xuất

Quản lý hệ thống group nội bộ của công ty

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 ngành Quan hệ công chúng, Truyền thông, Marketing,...

Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok,...

Có khả năng multi-task và quản lý công việc tốt

Biết sử dụng cơ bản Adobe Premiere và Adobe Photoshop hoặc các phần mềm tương tự

Bắt trend và sáng tạo nội dung tốt

Sáng tạo, chủ động và quản lý công việc tốt

Thời gian thực tập 3 tháng, toàn thời gian

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 1.000.000vnđ/tháng

Được đào tạo và hướng dẫn công việc;

Được hỗ trợ chi phí thực tập sinh, con dấu;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin