Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E
- Office Park, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Sáng tạo nội dung (ảnh meme/ viral video) phục vụ truyền thông các chương trình
Hỗ trợ làm nội dung dạng text/ảnh/video theo brief được giao
Viết tin ngắn dựa trên nội dung các chương trình do MCV sản xuất
Quản lý hệ thống group nội bộ của công ty
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 ngành Quan hệ công chúng, Truyền thông, Marketing,...
Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok,...
Có khả năng multi-task và quản lý công việc tốt
Biết sử dụng cơ bản Adobe Premiere và Adobe Photoshop hoặc các phần mềm tương tự
Bắt trend và sáng tạo nội dung tốt
Sáng tạo, chủ động và quản lý công việc tốt
Thời gian thực tập 3 tháng, toàn thời gian
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập: 1.000.000vnđ/tháng
Được đào tạo và hướng dẫn công việc;
Được hỗ trợ chi phí thực tập sinh, con dấu;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
