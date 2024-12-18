Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Phối hợp với đội ngũ Content để xây dựng ý tưởng và triển khai thành kịch bản quay dựng chi tiết
Nghiên cứu và phân tích từ khóa cạnh tranh và thực hiện chiến lược tối ưu SEO để tăng cường sự hiện diện trên các kết quả tìm kiếm
Thực hiện các chiến dịch Link Building để tăng độ uy tín cho website
Phối hợp với các nhân sự khác trong team Media để hoàn thành công việc.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4, mới ra trường đang học tập trong các chuyên ngành liên quan đến Marketing, SEO hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về SEO và nắm rõ các công cụ tìm kiếm
Có khả năng viết nội dung và đưa ra các ý tưởng nội dung mới
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng
Chủ động, cầu tiến, năng động, đam mê và có khả năng học hỏi nhanh chóng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 2.000.000đ
Được trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án của công ty
Đào tạo chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động
Hỗ trợ thông tin, số liệu làm báo cáo thực tập, đóng dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

