Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Phối hợp với đội ngũ Content để xây dựng ý tưởng và triển khai thành kịch bản quay dựng chi tiết

Nghiên cứu và phân tích từ khóa cạnh tranh và thực hiện chiến lược tối ưu SEO để tăng cường sự hiện diện trên các kết quả tìm kiếm

Thực hiện các chiến dịch Link Building để tăng độ uy tín cho website

Phối hợp với các nhân sự khác trong team Media để hoàn thành công việc.

Sinh viên năm 4, mới ra trường đang học tập trong các chuyên ngành liên quan đến Marketing, SEO hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về SEO và nắm rõ các công cụ tìm kiếm

Có khả năng viết nội dung và đưa ra các ý tưởng nội dung mới

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng

Chủ động, cầu tiến, năng động, đam mê và có khả năng học hỏi nhanh chóng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 2.000.000đ

Được trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án của công ty

Đào tạo chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

Hỗ trợ thông tin, số liệu làm báo cáo thực tập, đóng dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

