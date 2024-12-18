Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A
- Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Phối hợp với đội ngũ Content để xây dựng ý tưởng và triển khai thành kịch bản quay dựng chi tiết
Nghiên cứu và phân tích từ khóa cạnh tranh và thực hiện chiến lược tối ưu SEO để tăng cường sự hiện diện trên các kết quả tìm kiếm
Thực hiện các chiến dịch Link Building để tăng độ uy tín cho website
Phối hợp với các nhân sự khác trong team Media để hoàn thành công việc.
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về SEO và nắm rõ các công cụ tìm kiếm
Có khả năng viết nội dung và đưa ra các ý tưởng nội dung mới
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng
Chủ động, cầu tiến, năng động, đam mê và có khả năng học hỏi nhanh chóng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A Thì Được Hưởng Những Gì
Được trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án của công ty
Đào tạo chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động
Hỗ trợ thông tin, số liệu làm báo cáo thực tập, đóng dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

