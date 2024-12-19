Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS
- Hồ Chí Minh: 31 Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận, TPHCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng và bán hàng tại Cửa hàng siêu thị nail.
Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu.
Giải đáp, tư vấn đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc: có 6 ca xoay, ưu tiên làm tối thiểu 4-5 ca/tuần.
Ca 1: 8h - 9h;
Ca 2: 9h - 12h;
Ca 3: 12h - 15h
Ca 4: 15h - 18h
Ca 5: 18h - 21h
Ca 6: 21h00 - 22h00 (Ưu tiên)
Ưu tiên có kỹ năng chốt sale và tư vấn bán hàng tốt
Nhiệt tình, hứng khởi, ham học hỏi
Có tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc với nhiệm vụ được giao
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Chủ động trong các công việc chung
Đam mê công việc kinh doanh bán hàng
Nhạy bén trong công việc và giao tiếp, có khả năng tinh tế nắm bắt được tâm lý khách hàng
Ưu tiên có định hướng trở thành nhân viên kinh doanh trong tương lai gần
Tại CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí 2.500.000 - 3.000.000 (tùy năng lực), Hỗ trợ đóng mộc,...
- Có thể deal lên làm chính thức khi làm tốt.
- Được làm việc trong mội môi trường trẻ, năng động và đầy sáng tạo.
- Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn quay phim, dựng phim, thiết kế...
- Được hưởng các chế độ khác (theo quy định của công ty)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
