Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận, TPHCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng và bán hàng tại Cửa hàng siêu thị nail.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng và bán hàng tại Cửa hàng siêu thị nail

Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu.

Giải đáp, tư vấn đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp ngành QTKD, Truyền thông đa phương tiện.. hoặc các ngành có liên quan.

Thời gian làm việc: có 6 ca xoay, ưu tiên làm tối thiểu 4-5 ca/tuần.

Ca 1: 8h - 9h;

Ca 2: 9h - 12h;

Ca 3: 12h - 15h

Ca 4: 15h - 18h

Ca 5: 18h - 21h

Ca 6: 21h00 - 22h00 (Ưu tiên)

Ưu tiên có kỹ năng chốt sale và tư vấn bán hàng tốt

Nhiệt tình, hứng khởi, ham học hỏi

Có tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc với nhiệm vụ được giao

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Chủ động trong các công việc chung

Đam mê công việc kinh doanh bán hàng

Nhạy bén trong công việc và giao tiếp, có khả năng tinh tế nắm bắt được tâm lý khách hàng

Ưu tiên có định hướng trở thành nhân viên kinh doanh trong tương lai gần

Tại CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chi phí 2.500.000 - 3.000.000 (tùy năng lực), Hỗ trợ đóng mộc,...

Hỗ trợ chi phí 2.500.000 - 3.000.000 (tùy năng lực), Hỗ trợ đóng mộc,...

- Có thể deal lên làm chính thức khi làm tốt.

- Được làm việc trong mội môi trường trẻ, năng động và đầy sáng tạo.

- Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn quay phim, dựng phim, thiết kế...

- Được hưởng các chế độ khác (theo quy định của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin