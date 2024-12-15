Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 39 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Hỗ trợ triển khai chạy dịch vụ bằng các tài khoản Facebook
Triển khai, tổ chức lại hệ thống fanpage
Tiến hành tạo lập, quản trị group Facebook
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có tinh thần trách nhiệm chủ động trong công việc
Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi
Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức phụ cấp: 100.000 đồng/ ngày
Hỗ trợ dấu mộc thực tập khi đảm bảo thực tập tối thiểu 2 tháng tại công ty
Được hướng dẫn từ đầu, cầm tay chỉ việc
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng (sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn)
Hỗ trợ phụ cấp cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
