Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Thực tập sinh

Hỗ trợ triển khai chạy dịch vụ bằng các tài khoản Facebook

Triển khai, tổ chức lại hệ thống fanpage

Tiến hành tạo lập, quản trị group Facebook

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3,4

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có tinh thần trách nhiệm chủ động trong công việc

Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức phụ cấp: 100.000 đồng/ ngày

Hỗ trợ dấu mộc thực tập khi đảm bảo thực tập tối thiểu 2 tháng tại công ty

Được hướng dẫn từ đầu, cầm tay chỉ việc

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng (sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn)

Hỗ trợ phụ cấp cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM

