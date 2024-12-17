Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH EN FNB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Nhiệm vụ chính:

Dịch tài liệu và các nội dung giao tiếp giữa tiếng Việt và tiếng Anh, đảm bảo sự chính xác về ngữ cảnh và văn hóa.

Hỗ trợ soạn thảo, chỉnh sửa và hiệu đính nội dung bằng tiếng Anh cho các báo cáo, bài thuyết trình và email.

Hỗ trợ giao tiếp với các đối tác và nhà đầu tư Singapore, cung cấp hỗ trợ tiếng Anh trong các cuộc họp và thư từ.

Tóm tắt các ghi chú và cuộc thảo luận quan trọng trong cuộc họp bằng tiếng Anh phục vụ cho công việc nội bộ.

Hợp tác với các thành viên trong nhóm trong các dự án yêu cầu kỹ năng tiếng Anh.

Thực hiện các công việc hành chính và các nhiệm vụ phát sinh khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Đang là sinh viên năm 3 và 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Tiếng Anh, Biên phiên dịch, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Thành thạo tiếng Anh (cả viết và nói), đặc biệt là trong giao tiếp công việc

Hiểu biết về giao tiếp đa văn hóa, đặc biệt với các đối tác Singapore, là một lợi thế.

Thành thạo bộ công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Có laptop cá nhân.

Sẵn sàng thực tập trong thời gian tối thiểu 3 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH EN FNB Thì Được Hưởng Những Gì

Trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc quốc tế.

Cơ hội hợp tác với các đối tác từ Singapore và các khu vực khác.

Nâng cao kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và tiếng Anh.

Hướng dẫn công việc chi tiết

Xác nhận thực tập theo mẫu của công ty

Lương: 3.000.000 - 4.000.0000 đồng/ tháng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi.

TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC (nếu được đánh giá tốt)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EN FNB

