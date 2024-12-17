Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH EN FNB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH EN FNB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH EN FNB
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH EN FNB

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH EN FNB

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 116 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Nhiệm vụ chính:
Dịch tài liệu và các nội dung giao tiếp giữa tiếng Việt và tiếng Anh, đảm bảo sự chính xác về ngữ cảnh và văn hóa.
Hỗ trợ soạn thảo, chỉnh sửa và hiệu đính nội dung bằng tiếng Anh cho các báo cáo, bài thuyết trình và email.
Hỗ trợ giao tiếp với các đối tác và nhà đầu tư Singapore, cung cấp hỗ trợ tiếng Anh trong các cuộc họp và thư từ.
Tóm tắt các ghi chú và cuộc thảo luận quan trọng trong cuộc họp bằng tiếng Anh phục vụ cho công việc nội bộ.
Hợp tác với các thành viên trong nhóm trong các dự án yêu cầu kỹ năng tiếng Anh.
Thực hiện các công việc hành chính và các nhiệm vụ phát sinh khi cần.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm 3 và 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Tiếng Anh, Biên phiên dịch, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Thành thạo tiếng Anh (cả viết và nói), đặc biệt là trong giao tiếp công việc
Hiểu biết về giao tiếp đa văn hóa, đặc biệt với các đối tác Singapore, là một lợi thế.
Thành thạo bộ công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
Có laptop cá nhân.
Sẵn sàng thực tập trong thời gian tối thiểu 3 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH EN FNB Thì Được Hưởng Những Gì

Trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc quốc tế.
Cơ hội hợp tác với các đối tác từ Singapore và các khu vực khác.
Nâng cao kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và tiếng Anh.
Hướng dẫn công việc chi tiết
Xác nhận thực tập theo mẫu của công ty
Lương: 3.000.000 - 4.000.0000 đồng/ tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi.
TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC (nếu được đánh giá tốt)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EN FNB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EN FNB

CÔNG TY TNHH EN FNB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116 Pasteur, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

