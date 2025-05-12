Tuyển Thực tập sinh Paris Baguette làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Hỗ trợ các hoạt động hành chính, pháp chế hàng ngày như mua hàng, tìm sản phẩm, lập hồ sơ, hợp đồng.

-Quản lý dịch vụ liên quan đến văn phòng.

-Bất kỳ nhiệm vụ đột xuất nào liên quan đến Phòng hành chính pháp chế

-Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên Sinh viên năm cuối/Mới ra trường chuyên ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, luật….

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo, chịu được áp lực tốt

- Đam mê và có trách nhiệm trong công việc

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng: Word, Excel

Tại Paris Baguette Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu thử việc

Thời gian làm việc: 5 ngày /tuần

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo chuyên môn

Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng

Phúc lợi: Theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Paris Baguette

