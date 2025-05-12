Tuyển Thực tập sinh Paris Baguette làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Paris Baguette
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Hỗ trợ các hoạt động hành chính, pháp chế hàng ngày như mua hàng, tìm sản phẩm, lập hồ sơ, hợp đồng.
-Quản lý dịch vụ liên quan đến văn phòng.
-Bất kỳ nhiệm vụ đột xuất nào liên quan đến Phòng hành chính pháp chế
-Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên Sinh viên năm cuối/Mới ra trường chuyên ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, luật….
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo, chịu được áp lực tốt
- Đam mê và có trách nhiệm trong công việc
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng: Word, Excel
Tại Paris Baguette Thì Được Hưởng Những Gì
Không yêu cầu thử việc
Thời gian làm việc: 5 ngày /tuần
Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo chuyên môn
Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng
Phúc lợi: Theo chế độ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Paris Baguette
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
