Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam
- Long An: Lô A1
- 1, KCN Tân Kim, Kp Tân Phước, TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ xây dựng định mức,tiêu chuẩn kỹ thuật bao bì, bảng vẽ, quy cách đóng gói bao bì
-Hỗ trợ xây dựng hướng dẫn đóng gói, quy cách, đóng thùng, xếp pallet thành phẩm
-Phối hợp xử lý các sự cố bao bì về công nghệ, vận hành trong sản xuất
- Thực hiện công việc theo sự điều động phân công và báo cáo công việc cho trưởng phòng RD
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa, Sinh, Dược, Công nghệ thực phẩm và các ngành liên quan
Có khả năng phân tích, ghi nhớ và kiểm soát vấn đề.
Trung thực và chăm chỉ có thái độ làm việc chuyên nghiệp.
Mong muốn gắn bó với công ty lâu dài
Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
cơ hội thăng tiến
Hỗ trợ con dấu công .
Phụ cấp cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
