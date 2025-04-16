Tuyển Brand Marketing Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 230 - 400 USD

Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/07/2025
Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Mức lương
230 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh, Việt Nam: Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 230 - 400 USD

Hỗ trợ bộ phận Marketing công việc về giấy tờ.
Liên hệ với KOC, KOL để nhận báo giá, tiến hành booking, thanh toán.
Hỗ trợ biên phiên dịch Tiếng Trung cơ bản.

Với Mức Lương 230 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối của các trường Cao Đẳng, Đại Học.
Thông thạo Tiếng Trung.
Thành thật, chăm học hỏi.
Phụ cấp 5,500,000vnd - 6,500,000vnd

Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ho Chi Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

