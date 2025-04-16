Tuyển Brand Marketing Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 230 - 400 USD

Sinh viên năm cuối của các trường Cao Đẳng, Đại Học. Thông thạo Tiếng Trung. Thành thật, chăm học hỏi. Phụ cấp 5,500,000vnd - 6,500,000vnd

Hỗ trợ bộ phận Marketing công việc về giấy tờ. Liên hệ với KOC, KOL để nhận báo giá, tiến hành booking, thanh toán. Hỗ trợ biên phiên dịch Tiếng Trung cơ bản.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI