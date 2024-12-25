Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM)
Mức lương
4 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 4 Triệu
Lập hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu.
Chăm sóc và phát triển khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ các nghiệp vụ vận hành.
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Logistics, Ngoại thương, Giao thông vận tải,...
Tiếng Trung tốt (HSK4)
Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính như MS Office, đánh máy;
Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt;
Tư duy hướng tới khách hàng, phát âm rõ ràng, hiệu quả và thái độ “có thể làm được”, có tinh thần đồng đội tốt
Tiếng Trung tốt (HSK4)
Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính như MS Office, đánh máy;
Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt;
Tư duy hướng tới khách hàng, phát âm rõ ràng, hiệu quả và thái độ “có thể làm được”, có tinh thần đồng đội tốt
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức hỗ trợ: 3.500.000 đồng/tháng.
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và phát triển.
Được đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và phát triển.
Được đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI