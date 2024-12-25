Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 4 Triệu

Mức lương 4 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 4 Triệu

Lập hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu.

Chăm sóc và phát triển khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ các nghiệp vụ vận hành.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Logistics, Ngoại thương, Giao thông vận tải,...

Tiếng Trung tốt (HSK4)

Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính như MS Office, đánh máy;

Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt;

Tư duy hướng tới khách hàng, phát âm rõ ràng, hiệu quả và thái độ “có thể làm được”, có tinh thần đồng đội tốt

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 3.500.000 đồng/tháng.

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và phát triển.

Được đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM)

