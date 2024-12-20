Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
- Hồ Chí Minh: A77 Bạch đằng, phường 2, Tân Bình, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ các công việc liên quan đến vận hành (Hỗ trợ công việc liên quan đến đơn vị vận chuyển,...) và hỗ trợ cho vận hành;
• Xử lý các vấn đề phát sinh: bảo hành, khiếu nại,...
• Hỗ trợ theo dõi các chỉ số hiệu quả của kênh Sàn Thương mại điện tử (Shopee, Tiktok,..)
• Công việc sẽ được hướng dẫn, có quy trình đào tạo bài bản
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên học các ngành về Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý;
Thực tập ít nhất 06 tháng tại công ty.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đóng dấu mộc và các tài liệu làm báo cáo thực tập;
Được training về các kiến thức chuyên môn liên quan.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
