Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A77 Bạch đằng, phường 2, Tân Bình, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

• Hỗ trợ các công việc liên quan đến vận hành (Hỗ trợ công việc liên quan đến đơn vị vận chuyển,...) và hỗ trợ cho vận hành;

• Xử lý các vấn đề phát sinh: bảo hành, khiếu nại,...

• Hỗ trợ theo dõi các chỉ số hiệu quả của kênh Sàn Thương mại điện tử (Shopee, Tiktok,..)

• Công việc sẽ được hướng dẫn, có quy trình đào tạo bài bản

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với những phần mềm quản lý hệ thống/kho hàng;

Ưu tiên học các ngành về Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý;

Thực tập ít nhất 06 tháng tại công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp thực tập;

Hỗ trợ đóng dấu mộc và các tài liệu làm báo cáo thực tập;

Được training về các kiến thức chuyên môn liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

