Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn nhà số 110, Đường số 02, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3., Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Đảm bảo khu vực tiền sảnh tiếp khách hàng và khu vực trực lớp học luôn sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sàng và đầy đủ đồ dùng cần thiết và thân thiện

- Phụ trách điểm danh học viên trong các lớp học thuộc ca làm việc, báo cáo tình hình đi học của học viên trong mỗi lớp tới Trưởng Bộ phận.

- Tiếp nhận các yêu cầu, thắc mắc từ phía khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại trung tâm trực tiếp, qua điện thoại hoặc email về dịch vụ của JOLO .

- Phụ trách quảng cáo và truyền thông cho Công ty, đăng tải trên website, Facebook và các kênh truyền thông của JOLO

- Hỗ trợ các bộ phận liên quan để tổ chức các chiến dịch truyền thông và quảng cáo

- Gọi điện đến danh sách khách hàng có sẵn trên hệ thống và thực hiện tư vấn tới danh sách khách có nhu cầu học tiếng Anh.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 1, 2, 3, 4 các trường đại học.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

- Có kiến thức về công tác hành chính văn phòng, chăm sóc khách hàng.

- Giao tiếp tiếng anh tốt.

- Hình thức: Ưa nhìn, Giọng nói dễ nghe

- Tính cách: Năng động, thích giao tiếp, nhanh nhẹn, trung thực, và có tinh thần làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 1.500.000 - 3.000.000 VNĐ/ tháng.

- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và ưu việt

- Các chế độ khác: chế độ nghỉ mát hàng năm, thăm quan, dã ngoại, tổ chức sinh nhật, Happy Friday....

- Được làm việc với người nước ngoài, nâng cao khả năng tiếng Anh.

- Hỗ trợ dấu thực tập với các bạn sinh viên năm cuối.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

