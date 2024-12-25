Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Căn nhà số 110, Đường số 02, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3., Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Đảm bảo khu vực tiền sảnh tiếp khách hàng và khu vực trực lớp học luôn sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sàng và đầy đủ đồ dùng cần thiết và thân thiện
- Phụ trách điểm danh học viên trong các lớp học thuộc ca làm việc, báo cáo tình hình đi học của học viên trong mỗi lớp tới Trưởng Bộ phận.
- Tiếp nhận các yêu cầu, thắc mắc từ phía khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại trung tâm trực tiếp, qua điện thoại hoặc email về dịch vụ của JOLO .
- Phụ trách quảng cáo và truyền thông cho Công ty, đăng tải trên website, Facebook và các kênh truyền thông của JOLO
- Hỗ trợ các bộ phận liên quan để tổ chức các chiến dịch truyền thông và quảng cáo
- Gọi điện đến danh sách khách hàng có sẵn trên hệ thống và thực hiện tư vấn tới danh sách khách có nhu cầu học tiếng Anh.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 1, 2, 3, 4 các trường đại học.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
- Có kiến thức về công tác hành chính văn phòng, chăm sóc khách hàng.
- Giao tiếp tiếng anh tốt.
- Hình thức: Ưa nhìn, Giọng nói dễ nghe
- Tính cách: Năng động, thích giao tiếp, nhanh nhẹn, trung thực, và có tinh thần làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 1.500.000 - 3.000.000 VNĐ/ tháng.
- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và ưu việt
- Các chế độ khác: chế độ nghỉ mát hàng năm, thăm quan, dã ngoại, tổ chức sinh nhật, Happy Friday....
- Được làm việc với người nước ngoài, nâng cao khả năng tiếng Anh.
- Hỗ trợ dấu thực tập với các bạn sinh viên năm cuối.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, ngõ 54, phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

