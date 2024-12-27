Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Làm việc tại các khu vực sản xuất (Sản xuất vỏ bánh mì lạt, nhồi nhân bánh mì, nắn sản phẩm, ....)

Học hỏi quy trình quản lý chất lượng thực tế tại khu vực thực tập.

Được hỗ trợ mộc sau khi thực tập.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm full từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ chủ nhật)

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm.

Chịu khó học hỏi

Cẩn thận tỉ mỉ

Thực tập ít nhất 1 tháng tại Công ty

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 200k/ngày + Phụ cấp cơm trưa + Phụ cấp chuyên cần + Phụ cấp nhà trọ

Hỗ trợ mộc khi hết thực tập

Có cơ hội được làm nhân viên chính thức bộ phận quản lý chức lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin