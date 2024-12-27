Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Làm việc tại các khu vực sản xuất (Sản xuất vỏ bánh mì lạt, nhồi nhân bánh mì, nắn sản phẩm, ....)
Học hỏi quy trình quản lý chất lượng thực tế tại khu vực thực tập.
Được hỗ trợ mộc sau khi thực tập.
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm full từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ chủ nhật)
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm.
Chịu khó học hỏi
Cẩn thận tỉ mỉ
Thực tập ít nhất 1 tháng tại Công ty
Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 200k/ngày + Phụ cấp cơm trưa + Phụ cấp chuyên cần + Phụ cấp nhà trọ
Hỗ trợ mộc khi hết thực tập
Có cơ hội được làm nhân viên chính thức bộ phận quản lý chức lượng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
