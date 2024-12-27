Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

1. Hỗ trợ việc tiến hành làm việc với cơ quan giám định, hun trùng (nếu có)

2. Hỗ trợ việc tiến hành làm việc với các cơ quan hải quan đăng kí mở tờ khai hải quan

3. Hỗ trợ cung cấp đầy đủ những hóa đơn phát sinh khi làm hàng ngoài hiện trường theo từng lô hàng

4. Hỗ trợ việc tiến hành làm việc với nhà xe tải, nhà xe container để tiến hành giao nhận hàng hóa tại cảng, sân bay....

5. Giao trả chứng từ cho khách hàng theo quy định của từng khách hàng

6. Hỗ trợ công việc theo yêu cầu của quản lý phòng ban

-Sinh viên năm cuối, không vướng bận môn học

-Học lực Khá trở lên ngành Xuất nhập khẩu, ngoại thương, kinh tế,...

-KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm.

-Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

-Năng động, nhiệt tình.

-Thời gian thực tập full-time 3 tháng

- Học và thực hành công việc thực tế các công việc liên quan trong lĩnh vực xuất nhập.

- Được đi cùng và học hỏi khi làm việc trực tiếp với hải quan

- Được hỗ trợ đóng mộc báo cáo sau 2/3 thời gian thực tập

- Đảm bảo cơ hội làm việc tại công ty (khi bạn có quá trình thực tập tốt và Công ty có nhu cầu tuyển dụng)

- Hỗ trợ chi phí 1.500.000/tháng

