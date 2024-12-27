Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ANT LEGAL CONSULTING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, Số 26, Đường số 10, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

1. Hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng của Công Ty và Khách Hàng

Công Ty: Hỗ trợ kiểm tra, rà soát các hợp đồng mà Công ty ký kết với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng để đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ pháp lý.

Khách Hàng: Hỗ trợ soạn thảo và kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng mua bán, hoặc các văn bản pháp lý khác cho khách hàng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng được bảo vệ và hợp đồng không vi phạm các quy định pháp luật.

Hỗ trợ chỉnh sửa hợp đồng dựa trên yêu cầu của các bên liên quan và đề xuất các điều khoản bổ sung hoặc điều chỉnh hợp lý.

2. Hỗ trợ xây dựng, rà soát và điều chỉnh các chính sách, quy trình, quy định cho Công Ty và Khách Hàng

Công Ty: Hỗ trợ rà soát các quy định, chính sách, và quy trình nội bộ của Công ty để đảm bảo tính hợp pháp, đầy đủ và hiệu quả trong hoạt động.

Khách Hàng: Tham gia vào quá trình nghiên cứu và xây dựng các chính sách, quy trình pháp lý cho khách hàng nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Đưa ra các đề xuất chỉnh sửa hoặc phát triển các chính sách mới phù hợp với nhu cầu và chiến lược của Công ty cũng như yêu cầu pháp lý của khách hàng.

3. Nghiên cứu và đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến Công Ty và Khách Hàng

Công Ty: Nghiên cứu các vấn đề pháp lý có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty, bao gồm các thay đổi trong quy định pháp luật, chính sách thuế, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và các yêu cầu pháp lý khác.

Khách Hàng: Nghiên cứu các vấn đề pháp lý, các quy định hoặc luật mới có thể ảnh hưởng đến ngành nghề hoặc hoạt động kinh doanh của khách hàng, tổng hợp thông tin và đưa ra các khuyến nghị hoặc giải pháp để khách hàng có thể tuân thủ và giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Cập nhật các thông tin pháp lý mới nhất và giúp khách hàng hiểu rõ những thay đổi trong môi trường pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ.

4. Hỗ trợ công việc hành chính và các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Công Ty: Thực hiện các nhiệm vụ hành chính liên quan đến pháp lý của Công ty, bao gồm việc lập hồ sơ, lưu trữ tài liệu, và hỗ trợ các công việc khác trong phòng Pháp lý.

Khách Hàng: Hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị các tài liệu pháp lý, hồ sơ và thủ tục pháp lý cần thiết theo yêu cầu.

Tham gia các cuộc họp, trao đổi thông tin và thực hiện các nhiệm vụ khác mà cấp trên giao cho, phục vụ mục đích hoàn thiện công việc của cả Công ty và khách hàng.

5. Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên

Tham gia vào các công việc phát sinh trong quá trình làm việc với Công ty và khách hàng.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý hoặc cung cấp thông tin pháp lý cho các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm ba đến cử nhân tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản (Microsoft Word, Excel, PowerPoint).

Thái độ làm việc tích cực, chủ động và trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập.

Chủ động trong việc tiếp cận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Có khả năng tự nghiên cứu các vấn đề mới, xử lý công việc và đưa ra giải pháp phù hợp.

Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu các yêu cầu từ cấp trên để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ANT LEGAL CONSULTING Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chi phí trong quá trình thực tập, bao gồm chi phí đi lại, % theo vụ việc tham gia xử lý.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thực tập đạt kết quả tốt và đáp ứng được yêu cầu công việc.

Được hướng dẫn trực tiếp trong việc soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý thực tế.

Cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình thực tập.

Thời gian làm việc được linh hoạt, dễ dàng sắp xếp để phù hợp với lịch học của ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANT LEGAL CONSULTING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.