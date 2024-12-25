Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Cảng Phú Hữu
- Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Mảng Hiện Trường Xuất Nhập Khẩu (OP)
- Kiểm đếm hàng nhập/xuất hàng hoá khi giao nhận tại kho
- Hỗ trợ kiểm tồn hàng hoá thực tế định kỳ khi được phân công
- Phối hợp thông tin hàng hoá với bộ phận chứng từ kho
- Hỗ trợ đóng gói hàng hoá theo đơn và dán tem
- Các công việc khác theo sự phân công của QLTT
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp, mới tốt nghiệp CĐ-ĐH chuyên ngành liên quan
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Không ngại giao tiếp
- Tỉ mỉ, chịu học hỏi
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Không ngại giao tiếp
- Tỉ mỉ, chịu học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ dấu thực tập
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty ( thử việc 2 tháng )
- Hỗ trợ chi phí theo 3 mức dựa vào đánh giá KQ Thực hiện cv do TL đánh giá
+ Mức 1: 150,000/ngày
+ Mức 2: 100,000/ngày
+ Mức 3: 70,000/ngày
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty ( thử việc 2 tháng )
- Hỗ trợ chi phí theo 3 mức dựa vào đánh giá KQ Thực hiện cv do TL đánh giá
+ Mức 1: 150,000/ngày
+ Mức 2: 100,000/ngày
+ Mức 3: 70,000/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
