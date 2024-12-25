Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cảng Phú Hữu - Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Mảng Hiện Trường Xuất Nhập Khẩu (OP)

- Kiểm đếm hàng nhập/xuất hàng hoá khi giao nhận tại kho

- Hỗ trợ kiểm tồn hàng hoá thực tế định kỳ khi được phân công

- Phối hợp thông tin hàng hoá với bộ phận chứng từ kho

- Hỗ trợ đóng gói hàng hoá theo đơn và dán tem

- Các công việc khác theo sự phân công của QLTT

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp, mới tốt nghiệp CĐ-ĐH chuyên ngành liên quan

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Không ngại giao tiếp

- Tỉ mỉ, chịu học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ dấu thực tập

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty ( thử việc 2 tháng )

- Hỗ trợ chi phí theo 3 mức dựa vào đánh giá KQ Thực hiện cv do TL đánh giá

+ Mức 1: 150,000/ngày

+ Mức 2: 100,000/ngày

+ Mức 3: 70,000/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin