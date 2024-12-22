Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM DUDI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 0 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM DUDI
Mức lương
Đến 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 0 Triệu
Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống phần mềm và Web.
Phát triển và bảo trì các ứng dụng web và mobile.
Viết code sạch, hiệu quả và dễ bảo trì.
Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành dự án.
Tham gia vào các cuộc họp và thảo luận về kỹ thuật.
Học hỏi và cập nhật kiến thức công nghệ mới.
Với Mức Lương Đến 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đại học/cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan từ năm ba trở lên
Nắm vững kiến thức, thành thạo MS SQL Server
Biết về C#, ASP.NET / ASP .NET MVC / ASP .NET CORE, SQL.
Biết/đã từng làm việc với Javascript, Angular, HTML, CSS,
Có kiến thức cơ bản về mô hình MVC, WEB API
Có thể đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh
Có trách nhiệm trong công việc, luôn chú trọng hoàn thành công việc.
Có khả năng tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới nhanh.
Có laptop, ưu tiên làm full time hoặc tối thiểu 32h/tuần
Nắm vững kiến thức, thành thạo MS SQL Server
Biết về C#, ASP.NET / ASP .NET MVC / ASP .NET CORE, SQL.
Biết/đã từng làm việc với Javascript, Angular, HTML, CSS,
Có kiến thức cơ bản về mô hình MVC, WEB API
Có thể đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh
Có trách nhiệm trong công việc, luôn chú trọng hoàn thành công việc.
Có khả năng tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới nhanh.
Có laptop, ưu tiên làm full time hoặc tối thiểu 32h/tuần
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM DUDI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và hướng dẫn trong quá trình thực tập
Có cơ hội thực chiến với các dự án thực tế
Có cơ hội được cân nhắc tiếp tục hợp tác với công ty sau khi kết thúc thực tập
Hỗ trợ con dấu thực tập
Nghỉ thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo quy định
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.
Có cơ hội thực chiến với các dự án thực tế
Có cơ hội được cân nhắc tiếp tục hợp tác với công ty sau khi kết thúc thực tập
Hỗ trợ con dấu thực tập
Nghỉ thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo quy định
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM DUDI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI