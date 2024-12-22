Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM DUDI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 0 Triệu

Mức lương Đến 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 0 Triệu

Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống phần mềm và Web.

Phát triển và bảo trì các ứng dụng web và mobile.

Viết code sạch, hiệu quả và dễ bảo trì.

Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành dự án.

Tham gia vào các cuộc họp và thảo luận về kỹ thuật.

Học hỏi và cập nhật kiến thức công nghệ mới.

Với Mức Lương Đến 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đại học/cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan từ năm ba trở lên

Nắm vững kiến thức, thành thạo MS SQL Server

Biết về C#, ASP.NET / ASP .NET MVC / ASP .NET CORE, SQL.

Biết/đã từng làm việc với Javascript, Angular, HTML, CSS,

Có kiến thức cơ bản về mô hình MVC, WEB API

Có thể đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh

Có trách nhiệm trong công việc, luôn chú trọng hoàn thành công việc.

Có khả năng tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới nhanh.

Có laptop, ưu tiên làm full time hoặc tối thiểu 32h/tuần

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM DUDI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn trong quá trình thực tập

Có cơ hội thực chiến với các dự án thực tế

Có cơ hội được cân nhắc tiếp tục hợp tác với công ty sau khi kết thúc thực tập

Hỗ trợ con dấu thực tập

Nghỉ thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo quy định

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM DUDI

