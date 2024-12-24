Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Phát triển sản phẩm mới
Hỗ trợ triển khai, phát triển nội dung/ hình ảnh nhãn/ bao bì sản phẩm
Hỗ trợ phát triển & sản xuất POSM cho hoạt động tung sản phẩm
Theo dõi và thực hiện sát sao theo timeline của dự án.
Hỗ trợ theo dõi và thực hiện các dự án tung hàng cùng các bộ phận liên quan (bao bì, lịch sản xuất, phân phối,...)
Hoạt động truyền thông
Hỗ trợ theo dõi/ tracking các hoạt động truyền thông của đối thủ
Hỗ trợ vận hành hoạt động truyền thông/ chạy quảng cáo cùng các đơn vị thực hiện
Thực hiện các thủ tục, chứng từ trong quá trình vận hành
Hỗ trợ cấp trên thực hiện báo cáo
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chủ động, thái độ cầu tiến, ham học hỏi
Ưu tiên ứng viên có thể làm full-time (Thứ 2 - Thứ 6) và thực tập trong thời gian 06 tháng
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đóng dấu mộc
Cung cấp thông tin cho báo cáo/ khóa luận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
