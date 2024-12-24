Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Phát triển sản phẩm mới
Hỗ trợ triển khai, phát triển nội dung/ hình ảnh nhãn/ bao bì sản phẩm
Hỗ trợ phát triển & sản xuất POSM cho hoạt động tung sản phẩm
Theo dõi và thực hiện sát sao theo timeline của dự án.
Hỗ trợ theo dõi và thực hiện các dự án tung hàng cùng các bộ phận liên quan (bao bì, lịch sản xuất, phân phối,...)
Hoạt động truyền thông
Hỗ trợ theo dõi/ tracking các hoạt động truyền thông của đối thủ
Hỗ trợ vận hành hoạt động truyền thông/ chạy quảng cáo cùng các đơn vị thực hiện
Thực hiện các thủ tục, chứng từ trong quá trình vận hành
Hỗ trợ cấp trên thực hiện báo cáo

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên có định hướng theo mảng Marketing/ Truyền Thông
Sinh viên năm 3,4 không yêu cầu kinh nghiệm
không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chủ động, thái độ cầu tiến, ham học hỏi
Ưu tiên ứng viên có thể làm full-time (Thứ 2 - Thứ 6) và thực tập trong thời gian 06 tháng

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập: 4,000,000đ/tháng
Hỗ trợ đóng dấu mộc
Cung cấp thông tin cho báo cáo/ khóa luận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

