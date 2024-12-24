Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Phát triển sản phẩm mới

Hỗ trợ triển khai, phát triển nội dung/ hình ảnh nhãn/ bao bì sản phẩm

Hỗ trợ phát triển & sản xuất POSM cho hoạt động tung sản phẩm

Theo dõi và thực hiện sát sao theo timeline của dự án.

Hỗ trợ theo dõi và thực hiện các dự án tung hàng cùng các bộ phận liên quan (bao bì, lịch sản xuất, phân phối,...)

Hoạt động truyền thông

Hỗ trợ theo dõi/ tracking các hoạt động truyền thông của đối thủ

Hỗ trợ vận hành hoạt động truyền thông/ chạy quảng cáo cùng các đơn vị thực hiện

Thực hiện các thủ tục, chứng từ trong quá trình vận hành

Hỗ trợ cấp trên thực hiện báo cáo

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên có định hướng theo mảng Marketing/ Truyền Thông

Sinh viên năm 3,4 không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, chủ động, thái độ cầu tiến, ham học hỏi

Ưu tiên ứng viên có thể làm full-time (Thứ 2 - Thứ 6) và thực tập trong thời gian 06 tháng

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập: 4,000,000đ/tháng

Hỗ trợ đóng dấu mộc

Cung cấp thông tin cho báo cáo/ khóa luận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

