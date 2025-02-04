Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK
- Hà Nội: AROMA 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
- Tuyển cho AROMA Tiếng Anh cho người đi làm - công ty cùng hệ thống với Luklak
- Kiểm tra trình độ đầu vào của học viên, xếp lớp theo trình độ.
- Tổ chức khai giảng lớp học theo lịch sắp xếp của trung tâm.
- Dự giờ và kiểm soát chất lượng lớp học.
- Hỗ trợ xây dựng chương trình học.
- Điều phối, sắp xếp lịch dạy cho giáo viên.
- Phối hợp chăm sóc, hỗ trợ giáo viên và học viên trong quá trình học tập.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, ham học hỏi, kỷ luật.
- Tiếng Anh thành thạo bốn kỹ năng (đặc biệt kỹ năng Nói) là một lợi thế.
- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan.
- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI