Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: AROMA 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Tuyển cho AROMA Tiếng Anh cho người đi làm - công ty cùng hệ thống với Luklak
- Kiểm tra trình độ đầu vào của học viên, xếp lớp theo trình độ.
- Tổ chức khai giảng lớp học theo lịch sắp xếp của trung tâm.
- Dự giờ và kiểm soát chất lượng lớp học.
- Hỗ trợ xây dựng chương trình học.
- Điều phối, sắp xếp lịch dạy cho giáo viên.
- Phối hợp chăm sóc, hỗ trợ giáo viên và học viên trong quá trình học tập.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, 4 hoặc tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh.
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, ham học hỏi, kỷ luật.
- Tiếng Anh thành thạo bốn kỹ năng (đặc biệt kỹ năng Nói) là một lợi thế.
- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan.
- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng (Tính theo ngày công full/time) + thưởng test trình độ học viên.
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 10 Ngách 49 Ngõ 64 Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

