Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần Viet Analytics
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Viet Analytics

Data Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C3 Lô 8 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

● Liên hệ và hướng dẫn doanh nghiệp/ cá nhân trong việc điền phiếu khảo sát, đảm bảo
doanh nghiệp/ cá nhân hiểu rõ về mục tiêu và quy trình của khảo sát.
● Hỗ trợ và tham gia thực hiện các dự án khảo sát của công ty, bao gồm việc thu thập
dữ liệu, xử lý data thô, nhập liệu.
● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp quản lý, bao gồm việc hỗ trợ tổ
chức khảo sát, xử lý hồ sơ, và giải quyết các vấn đề thường ngày trong công việc.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có khả năng sử dụng cơ bản tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics Thì Được Hưởng Những Gì

● Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đặc biệt tập trung vào nghiên cứu và khảo
sát, cung cấp cơ hội tương tác và hợp tác với những chuyên gia kinh tế hàng đầu trong
ngành.
● Tham gia vào các buổi đào tạo chuyên sâu do công ty tổ chức, tập trung vào việc phát
triển và củng cố các kỹ năng quan trọng liên quan đến công việc, từ kỹ năng phân tích dữ
liệu đến kỹ năng giao tiếp hiệu quả và quản lý dự án.
● Cơ hội tiến thẳng lên vị trí chính thức sau khi thời gian thực tập nếu hiệu suất làm việc
được đánh giá cao.
● Môi trường làm việc công bằng và hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn của
nhân viên.
● Mức hỗ trợ: 22k/giờ làm việc
● Hỗ trợ dấu thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viet Analytics

Công ty Cổ phần Viet Analytics

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C3, lô 8, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-3-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246231
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Data Analyst Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GIFTTIFY
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty TNHH GIFTTIFY
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Data Analyst Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tasco Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst ATX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu ATX
Tới 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN JETPAY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN JETPAY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Pentalog Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Pentalog Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst TurnKey FBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu TurnKey FBA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst NAB Innovation Centre Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NAB Innovation Centre Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD IIG VIỆT NAM
Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4,000 USD FPT Software
Tới 4,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Jits Innovation Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Jits Innovation Labs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Phần Mềm Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5,000 USD Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Phần Mềm Crossian
Tới 5,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu BSS Group
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần GIMO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần GIMO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15,000,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Tới 15,000,000 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm