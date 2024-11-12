Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C3 Lô 8 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

● Liên hệ và hướng dẫn doanh nghiệp/ cá nhân trong việc điền phiếu khảo sát, đảm bảo

doanh nghiệp/ cá nhân hiểu rõ về mục tiêu và quy trình của khảo sát.

● Hỗ trợ và tham gia thực hiện các dự án khảo sát của công ty, bao gồm việc thu thập

dữ liệu, xử lý data thô, nhập liệu.

● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp quản lý, bao gồm việc hỗ trợ tổ

chức khảo sát, xử lý hồ sơ, và giải quyết các vấn đề thường ngày trong công việc.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có khả năng sử dụng cơ bản tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics Thì Được Hưởng Những Gì

● Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đặc biệt tập trung vào nghiên cứu và khảo

sát, cung cấp cơ hội tương tác và hợp tác với những chuyên gia kinh tế hàng đầu trong

ngành.

● Tham gia vào các buổi đào tạo chuyên sâu do công ty tổ chức, tập trung vào việc phát

triển và củng cố các kỹ năng quan trọng liên quan đến công việc, từ kỹ năng phân tích dữ

liệu đến kỹ năng giao tiếp hiệu quả và quản lý dự án.

● Cơ hội tiến thẳng lên vị trí chính thức sau khi thời gian thực tập nếu hiệu suất làm việc

được đánh giá cao.

● Môi trường làm việc công bằng và hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn của

nhân viên.

● Mức hỗ trợ: 22k/giờ làm việc

● Hỗ trợ dấu thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics

