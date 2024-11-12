Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C3 Lô 8 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
● Liên hệ và hướng dẫn doanh nghiệp/ cá nhân trong việc điền phiếu khảo sát, đảm bảo
doanh nghiệp/ cá nhân hiểu rõ về mục tiêu và quy trình của khảo sát.
● Hỗ trợ và tham gia thực hiện các dự án khảo sát của công ty, bao gồm việc thu thập
dữ liệu, xử lý data thô, nhập liệu.
● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp quản lý, bao gồm việc hỗ trợ tổ
chức khảo sát, xử lý hồ sơ, và giải quyết các vấn đề thường ngày trong công việc.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Có khả năng sử dụng cơ bản tin học văn phòng.
Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics Thì Được Hưởng Những Gì
● Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đặc biệt tập trung vào nghiên cứu và khảo
sát, cung cấp cơ hội tương tác và hợp tác với những chuyên gia kinh tế hàng đầu trong
ngành.
● Tham gia vào các buổi đào tạo chuyên sâu do công ty tổ chức, tập trung vào việc phát
triển và củng cố các kỹ năng quan trọng liên quan đến công việc, từ kỹ năng phân tích dữ
liệu đến kỹ năng giao tiếp hiệu quả và quản lý dự án.
● Cơ hội tiến thẳng lên vị trí chính thức sau khi thời gian thực tập nếu hiệu suất làm việc
được đánh giá cao.
● Môi trường làm việc công bằng và hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn của
nhân viên.
● Mức hỗ trợ: 22k/giờ làm việc
● Hỗ trợ dấu thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics
