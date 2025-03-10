Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Xây dựng nội dung bài viết trên fanpage và các trang mạng xã hội của công ty;
Cùng các anh chị trong team lên ý tưởng, tham gia các sự kiện, chương trình quảng bá thương hiệu của Công ty;
Làm việc theo sự phân công của lãnh đạo Phòng MKT.
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm liên quan;
Có khả năng phối hợp với biên tập, sáng tạo ý tưởng, có khả năng viết bài;
Luôn chủ động trong công việc;
Yêu cầu ứng viên có Laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội thăng tiến sau thời gian thực tập;
Du lịch nghỉ mát hàng năm, team building hàng quý với công ty;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao;
Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
