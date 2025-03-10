Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Xây dựng nội dung bài viết trên fanpage và các trang mạng xã hội của công ty;

Cùng các anh chị trong team lên ý tưởng, tham gia các sự kiện, chương trình quảng bá thương hiệu của Công ty;

Làm việc theo sự phân công của lãnh đạo Phòng MKT.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm liên quan;

Có khả năng phối hợp với biên tập, sáng tạo ý tưởng, có khả năng viết bài;

Luôn chủ động trong công việc;

Yêu cầu ứng viên có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội thăng tiến sau thời gian thực tập;

Du lịch nghỉ mát hàng năm, team building hàng quý với công ty;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao;

Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin