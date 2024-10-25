Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Smartbooks làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Dương Nội, đường Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

Hỗ trợ Tổ chức các sự kiện về tập huấn, hội thảo, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

- Tổ chức các chiến dịch quảng cáo, truyền thông, marketing quảng bá thương hiệu.

- Viết và xuất bản: Tài liệu công ty, tài liệu/clip về sản phẩm/dịch vụ, thông cáo báo chí, tin bài của các sản phẩm/dịch vụ

- Cập nhật tin tức lên website công ty

- Tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty

- Hỗ trợ lãnh đạo và bộ phận kinh doanh giao dịch đối ngoại với khách hàng&đối tác của công ty

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên Cao đẳng trở lên các trường khối truyền thông, báo chí, văn hoá, đối ngoại, kinh tế, marketing hoặc các ngành liên quan. - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm PR - truyền thông, marketing, biết sử dụng các công cụ để thiết kế tài liệu/clip giới thiệu công ty/sản phẩm dịch vụ.

- Ngoại hình ưu nhìn. - Nhiệt tình, năng động, giao tiếp tốt. - Có khả năng tổ chức tốt các sự kiện truyền thông trong và ngoài công ty, thuyết trình, làm việc độc lập hoặc theo nhóm. - Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, tự tin trong giao tiếp - Sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh theo yêu cầu công việc

Tại Công ty TNHH Smartbooks Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng khởi điểm lên đến 6tr/tháng tùy theo năng lực, thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng 13. Tăng lương 2 lần/năm.

Được hỗ trợ, hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp/ Báo cáo công việc thực tập

Được đào tạo kĩ năng mềm cần thiết cho công việc

Có định hướng công việc ưu thích và phù hợp với bản thân trong tương lai, được lựa chọn làm việc các phòng ban khác nhau khi xác định được mục tiêu và đam mê.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện

Ưu tiên trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập (Nếu kết quả thực tập tốt)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smartbooks

