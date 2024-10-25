Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Smartbooks làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Smartbooks
- Hà Nội: Khu đô thị Dương Nội, đường Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội, Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 6 Triệu
Hỗ trợ Tổ chức các sự kiện về tập huấn, hội thảo, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
- Tổ chức các chiến dịch quảng cáo, truyền thông, marketing quảng bá thương hiệu.
- Viết và xuất bản: Tài liệu công ty, tài liệu/clip về sản phẩm/dịch vụ, thông cáo báo chí, tin bài của các sản phẩm/dịch vụ
- Cập nhật tin tức lên website công ty
- Tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty
- Hỗ trợ lãnh đạo và bộ phận kinh doanh giao dịch đối ngoại với khách hàng&đối tác của công ty
Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình ưu nhìn. - Nhiệt tình, năng động, giao tiếp tốt. - Có khả năng tổ chức tốt các sự kiện truyền thông trong và ngoài công ty, thuyết trình, làm việc độc lập hoặc theo nhóm. - Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, tự tin trong giao tiếp - Sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh theo yêu cầu công việc
Tại Công ty TNHH Smartbooks Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ, hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp/ Báo cáo công việc thực tập
Được đào tạo kĩ năng mềm cần thiết cho công việc
Có định hướng công việc ưu thích và phù hợp với bản thân trong tương lai, được lựa chọn làm việc các phòng ban khác nhau khi xác định được mục tiêu và đam mê.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện
Ưu tiên trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập (Nếu kết quả thực tập tốt)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smartbooks
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

