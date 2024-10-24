Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì các ứng dụng web responsive, hiệu suất cao sử dụng Next.js và TypeScript. Hiểu biết sâu về JavaScript, các khái niệm ES6+, và các framework front-end hiện đại. Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý trạng thái như Redux, Recoil, hoặc Context API. Quen thuộc với các bộ tiền xử lý CSS (ví dụ: SASS, LESS) hoặc các thư viện CSS-in-JS (ví dụ: Styled Components, Emotion). Kiến thức về hệ sinh thái React.js và khả năng triển khai các thành phần tái sử dụng. Hiểu biết về các nguyên tắc SEO và các thực hành tốt nhất khi xây dựng ứng dụng với Next.js.

- Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp trong các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, hoặc các lĩnh vực tương tự.

- Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript và các framework như Next.js là một lợi thế.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, cẩn thận và chú ý đến chi tiết.

- Khả năng làm việc nhóm và học hỏi nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng dựa theo dự án tham gia. Được làm việc cùng các đối tác là công ty tập đoàn dữ liệu lớn. Được đào tạo về sản phẩm & các kỹ năng mềm khác (qua các khóa đào tạo của công ty hoặc được cử tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn từ các chuyên gia bên ngoài). Có cơ hội được lên vị trí Chính thức Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch cùng công ty. Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động về công việc. Được làm việc trực tiếp với CEO, cơ hội phát triển rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.