Tuyển Thực tập sinh TOMOSIA Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TOMOSIA Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
TOMOSIA Co.,Ltd

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại TOMOSIA Co.,Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Âu Viêt, Số 1 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án sử dụng ngôn ngữ PHP.
Tham gia vào các dự án outsource với nhiều đối tác lớn (như Nhật Bản …).
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.
Thực hiện các yêu cầu công việc theo hướng dẫn của trưởng bộ phận.
Tham gia các buổi training nội bộ để nâng cao kỹ năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn
Sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
2.Kiến thức chuyên môn:
Có kiến thức nền tảng về lập trình PHP, Laravel
Có kiến thức cơ bản về html/css/js
Hiểu biết cơ bản về database và SQL
Có kiến thức về OOP, Design Pattern là một lợi thế
Có kiến thức về framework js như vuejs, reactjs là lợi thế
3. Yêu cầu khác:
Vượt qua được bài test đầu vào của công ty.
Tư duy logic tốt, khả năng học hỏi nhanh
Tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt
Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Có thể làm full-time trong thời gian thực tập
4. Ưu tiên:
Ưu tiên các trường: ĐH Bách Khoa, ĐHQG, ĐH GTVT, ĐH BCVT, ĐH Công nghiệp,...
Ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập tại các công ty IT
Ứng viên đã các project cá nhân hoàn chỉnh với Laravel.

Tại TOMOSIA Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: 2.000.000 VNĐ/tháng.
Thời gian đào tạo: 03 tháng.
Được đào tạo hướng dẫn bởi đội ngũ Trainer giàu kinh nghiệm và cọ sát thông qua dự án thực tế.
Được tiếp cận với công nghệ mới và làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung.
Văn hóa Công ty chia sẻ và giúp đỡ.
Được hưởng phúc lợi và đãi ngộ theo quy định của Công ty
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TOMOSIA Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TOMOSIA Co.,Ltd

TOMOSIA Co.,Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Âu Viêt, số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

