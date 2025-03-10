Tuyển Thực tập sinh TOMOSIA Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Âu Viêt, Số 1 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tham gia phát triển các dự án sử dụng ngôn ngữ PHP.

Tham gia vào các dự án outsource với nhiều đối tác lớn (như Nhật Bản …).

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.

Thực hiện các yêu cầu công việc theo hướng dẫn của trưởng bộ phận.

Tham gia các buổi training nội bộ để nâng cao kỹ năng

Học vấn

Sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương

2.Kiến thức chuyên môn:

Có kiến thức nền tảng về lập trình PHP, Laravel

Có kiến thức cơ bản về html/css/js

Hiểu biết cơ bản về database và SQL

Có kiến thức về OOP, Design Pattern là một lợi thế

Có kiến thức về framework js như vuejs, reactjs là lợi thế

3. Yêu cầu khác:

Vượt qua được bài test đầu vào của công ty.

Tư duy logic tốt, khả năng học hỏi nhanh

Tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt

Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Có thể làm full-time trong thời gian thực tập

4. Ưu tiên:

Ưu tiên các trường: ĐH Bách Khoa, ĐHQG, ĐH GTVT, ĐH BCVT, ĐH Công nghiệp,...

Ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập tại các công ty IT

Ứng viên đã các project cá nhân hoàn chỉnh với Laravel.

Tại TOMOSIA Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: 2.000.000 VNĐ/tháng.

Thời gian đào tạo: 03 tháng.

Được đào tạo hướng dẫn bởi đội ngũ Trainer giàu kinh nghiệm và cọ sát thông qua dự án thực tế.

Được tiếp cận với công nghệ mới và làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung.

Văn hóa Công ty chia sẻ và giúp đỡ.

Được hưởng phúc lợi và đãi ngộ theo quy định của Công ty

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ.

