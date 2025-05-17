Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma
Mức lương
3 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: AROMA Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu
- Được cung cấp các thiết bị cần thiết phục vụ công việc, số tổng đài.
- Gọi điện theo data có sẵn cho khách hàng/ học viên.
- Tư vấn khóa học tiếng Anh và mời học viên đến kiểm tra trình độ tiếng Anh.
- Hoàn thành các công việc được cấp trên phân công.
- Tuyển cả full-time và part-time.
Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ. Độ tuổi từ 18 - 25.
- Chất giọng chuẩn, dễ nghe, không nói lắp, nói ngọng.
- Nhanh nhẹn, khéo léo, hoạt ngôn. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn.
- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.
- Chất giọng chuẩn, dễ nghe, không nói lắp, nói ngọng.
- Nhanh nhẹn, khéo léo, hoạt ngôn. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn.
- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương cứng 2.000.000 VNĐ - 3.000.000 VNĐ/ tháng làm việc + thưởng 1-4% doanh số. Thu nhập lên đến 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng
+ Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2-4 tháng thực tập.
- Quyền lợi khác:
+ Hỗ trợ dấu mộc thực tập
+ Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
+ Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
+ Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2-4 tháng thực tập.
- Quyền lợi khác:
+ Hỗ trợ dấu mộc thực tập
+ Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
+ Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI