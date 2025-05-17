Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Mức lương 3 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: AROMA Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

- Được cung cấp các thiết bị cần thiết phục vụ công việc, số tổng đài.

- Gọi điện theo data có sẵn cho khách hàng/ học viên.

- Tư vấn khóa học tiếng Anh và mời học viên đến kiểm tra trình độ tiếng Anh.

- Hoàn thành các công việc được cấp trên phân công.

- Tuyển cả full-time và part-time.

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ. Độ tuổi từ 18 - 25.

- Chất giọng chuẩn, dễ nghe, không nói lắp, nói ngọng.

- Nhanh nhẹn, khéo léo, hoạt ngôn. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn.

- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng 2.000.000 VNĐ - 3.000.000 VNĐ/ tháng làm việc + thưởng 1-4% doanh số. Thu nhập lên đến 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng

+ Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2-4 tháng thực tập.

- Quyền lợi khác:

+ Hỗ trợ dấu mộc thực tập

+ Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.

+ Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

