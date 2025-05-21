Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 58 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ kinh doanh quốc tế và nội địa.
Hỗ trợ chuẩn bị chứng từ khai báo hải quan.
Lưu trữ chứng từ theo các lô hàng, làm chứng từ xuất kho, biên bản liên quan tới hàng hóa.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối, học chuyên ngành liên quan như: Xuất nhập khẩu, Ngoại Thương....
Cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo Microsoft Office, Tiếng Anh (đọc, viết).
Có laptop cá nhân.
Cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo Microsoft Office, Tiếng Anh (đọc, viết).
Có laptop cá nhân.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí: Có hỗ trợ phụ cấp thực tập, hỗ trợ ăn trưa và các chính sách ưu đãi khác của Công ty.
Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.
Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI