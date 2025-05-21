Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 58 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kiểm tra chứng từ kinh doanh quốc tế và nội địa.

Hỗ trợ chuẩn bị chứng từ khai báo hải quan.

Lưu trữ chứng từ theo các lô hàng, làm chứng từ xuất kho, biên bản liên quan tới hàng hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối, học chuyên ngành liên quan như: Xuất nhập khẩu, Ngoại Thương....

Cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Thành thạo Microsoft Office, Tiếng Anh (đọc, viết).

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí: Có hỗ trợ phụ cấp thực tập, hỗ trợ ăn trưa và các chính sách ưu đãi khác của Công ty.

Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.