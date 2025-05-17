Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
- Hà Nội: 140 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn
Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...
Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của ngành nghề,....
Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên
Đảm nhận một số công việc khác của bộ phận nhân sự
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về tuyển dụng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm
Máu lửa, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi
Yêu thích công việc nhân sự
Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường làm việc năng động, trau dồi kỹ năng và phát triển bản thân.
Có hỗ trợ dấu thực tập.
Được đào tạo, training, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm về tuyển dụng thời 4.0 như: quản lý ứng viên, tìm kiếm ứng viên, phát triển tuyển dụng trên các kênh mới (facebook ads, zalo, instagram, tiktok...)
Được hỗ trợ định hướng cố vấn chuyên môn về các đề tài tốt nghiệp liên quan tới tuyển dụng và cung cấp dầu cuối khóa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
