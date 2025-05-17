Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

Thực tập sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 140 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn
Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...
Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của ngành nghề,....
Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên
Đảm nhận một số công việc khác của bộ phận nhân sự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, 4 có thể làm được fulltime từ thứ 2 đến thứ 6 (có thể linh động theo ca học)
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về tuyển dụng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm
Máu lửa, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi
Yêu thích công việc nhân sự
Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về các nghiệp vụ HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ A - Z
Làm việc trong môi trường làm việc năng động, trau dồi kỹ năng và phát triển bản thân.
Có hỗ trợ dấu thực tập.
Được đào tạo, training, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm về tuyển dụng thời 4.0 như: quản lý ứng viên, tìm kiếm ứng viên, phát triển tuyển dụng trên các kênh mới (facebook ads, zalo, instagram, tiktok...)
Được hỗ trợ định hướng cố vấn chuyên môn về các đề tài tốt nghiệp liên quan tới tuyển dụng và cung cấp dầu cuối khóa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 543 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job359152
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Smart Outsourcing
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
3 - 3.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Mega Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Mega Digital
2.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Kế Toán và Đại Lý Thuế ATC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu Công Ty TNHH Kế Toán và Đại Lý Thuế ATC Việt Nam
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
Tới 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS
2.5 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Mi Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Công ty TNHH Mi Hà Nội
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOBBIDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOBBIDI
1.5 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Giáo dục SK Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Giáo dục SK Global
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH J&L CULTURAL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH J&L CULTURAL GROUP
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu BSS Group
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu FAMILY FOODS MARKET
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm