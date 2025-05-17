Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn

Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...

Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của ngành nghề,....

Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên

Đảm nhận một số công việc khác của bộ phận nhân sự

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên sinh viên năm 3, 4 có thể làm được fulltime từ thứ 2 đến thứ 6 (có thể linh động theo ca học)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về tuyển dụng

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm

Máu lửa, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi

Yêu thích công việc nhân sự

Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về các nghiệp vụ HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ A - Z

Làm việc trong môi trường làm việc năng động, trau dồi kỹ năng và phát triển bản thân.

Có hỗ trợ dấu thực tập.

Được đào tạo, training, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm về tuyển dụng thời 4.0 như: quản lý ứng viên, tìm kiếm ứng viên, phát triển tuyển dụng trên các kênh mới (facebook ads, zalo, instagram, tiktok...)

Được hỗ trợ định hướng cố vấn chuyên môn về các đề tài tốt nghiệp liên quan tới tuyển dụng và cung cấp dầu cuối khóa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.