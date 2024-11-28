Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ như poster, banner, infographic, video ngắn và các tài liệu truyền thông khác.

Phối hợp cùng các phòng ban để đảm bảo hình ảnh thiết kế phù hợp với nhận diện thương hiệu của công ty.

Đóng góp ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng hình ảnh truyền thông nội bộ.

Hỗ trợ quay dựng, chỉnh sửa video ngắn để phục vụ các chiến dịch truyền thông.

Hỗ trợ tìm kiếm và lựa chọn các nhà cung cấp (NCC) cho các hoạt động truyền thông nội bộ và sự kiện công ty.

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch truyền thông nội bộ, đảm bảo thông điệp truyền tải đến nhân viên một cách hiệu quả.

Sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ (email, bảng tin, bản tin nội bộ,...).

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như workshop, teambuilding, các ngày kỷ niệm hoặc hoạt động phong trào thể thao.

Thu thập ý kiến, đề xuất của nhân viên để nâng cao chất lượng truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, Canva;

Có khả năng viết lách và sáng tạo nội dung tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt.

Năng động, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 5.000.000 VNĐ/Tháng

Phụ cấp cơm trưa: 25.000 VNĐ/ngày

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin