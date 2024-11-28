Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
- Hồ Chí Minh: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ như poster, banner, infographic, video ngắn và các tài liệu truyền thông khác.
Phối hợp cùng các phòng ban để đảm bảo hình ảnh thiết kế phù hợp với nhận diện thương hiệu của công ty.
Đóng góp ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng hình ảnh truyền thông nội bộ.
Hỗ trợ quay dựng, chỉnh sửa video ngắn để phục vụ các chiến dịch truyền thông.
Hỗ trợ tìm kiếm và lựa chọn các nhà cung cấp (NCC) cho các hoạt động truyền thông nội bộ và sự kiện công ty.
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch truyền thông nội bộ, đảm bảo thông điệp truyền tải đến nhân viên một cách hiệu quả.
Sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ (email, bảng tin, bản tin nội bộ,...).
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như workshop, teambuilding, các ngày kỷ niệm hoặc hoạt động phong trào thể thao.
Thu thập ý kiến, đề xuất của nhân viên để nâng cao chất lượng truyền thông nội bộ.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, Canva;
Có khả năng viết lách và sáng tạo nội dung tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt.
Năng động, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa: 25.000 VNĐ/ngày
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI