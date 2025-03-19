Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu liền kề HDmoon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Phương án 1: nếu ứng viên đáp ứng tiêu chí thì có thể làm việc ngay tại văn phòng Hà Nội (mức lương NET 30 - 50 triệu).
Phương án 2: nếu ứng viên chưa đáp ứng năng lực, nhưng qua phỏng vấn đạt, có thể được đào tạo tại văn phòng Tokyo (tại Nhật Bản) 03 tháng, bác giám đốc sẽ về văn phòng Hà Nội đào tạo từ 1-2 tháng (phương án này mức lương sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn).

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 34 Ngách 1/62, phố Bùi Xương Trạch (Tổ 4, Cụm 2), Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

