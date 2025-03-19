Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Phương án 1: nếu ứng viên đáp ứng tiêu chí thì có thể làm việc ngay tại văn phòng Hà Nội (mức lương NET 30 - 50 triệu).

Phương án 2: nếu ứng viên chưa đáp ứng năng lực, nhưng qua phỏng vấn đạt, có thể được đào tạo tại văn phòng Tokyo (tại Nhật Bản) 03 tháng, bác giám đốc sẽ về văn phòng Hà Nội đào tạo từ 1-2 tháng (phương án này mức lương sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn).