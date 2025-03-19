Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu liền kề HDmoon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Phương án 1: nếu ứng viên đáp ứng tiêu chí thì có thể làm việc ngay tại văn phòng Hà Nội (mức lương NET 30 - 50 triệu).
Phương án 2: nếu ứng viên chưa đáp ứng năng lực, nhưng qua phỏng vấn đạt, có thể được đào tạo tại văn phòng Tokyo (tại Nhật Bản) 03 tháng, bác giám đốc sẽ về văn phòng Hà Nội đào tạo từ 1-2 tháng (phương án này mức lương sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn).
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM
