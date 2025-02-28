Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 21 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 21 Triệu

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Mức lương
19 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 19 - 21 Triệu

Bạn sẽ làm việc với các dữ liệu (văn bản, video) Tiếng Nhật gồm nhiều chủ đề khác nhau;
Bạn sẽ đánh giá và gán nhãn mức độ liên quan giữa các dữ liệu (văn bản, video) và các tiêu đề quảng cáo;
Dựa vào yêu cầu và hướng dẫn của dự án, bạn sẽ chấm điểm tổng về mức độ liên quan của các từ khóa và dữ liệu được cung cấp trên các công cụ và phần mềm theo yêu cầu;
Trao đổi với Quality Assurance/Trainer từ phía khách hàng để hiểu hơn về các yêu cầu của dự án;

Với Mức Lương 19 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về gán nhãn/kiểm duyệt dữ liệu là lợi thế;
Trình độ Tiếng Nhật tốt tương đương level N2 - N1 (không yêu cầu chứng chỉ) và tiếng Anh đọc hiểu cơ bản;
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc;
Tinh thần cam kết với mục tiêu và tiến độ của dự án;
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
Duy trì tính bảo mật và tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn về quyền riêng tư dữ liệu;
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00, 5 ngày/tuần
Địa điểm làm việc: Tầng 5, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 19.000.000 – 21.000.000 VND/tháng bao gồm lương cứng + thưởng KPI;
19.000.000 – 21.000.000 VND/tháng
Phụ cấp đi lại: 1.000.000 VND/tháng
1.000.000 VND/tháng
Đóng BHXH theo 90% mức lương;
2 tháng thử việc nhận 100% lương;
Lương các ngày Lễ, Tết được trả theo mức 200% - 300% theo đúng quy định;
Được trau dồi khả năng ngoại ngữ trong công việc;
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-nhat-thu-nhap-19-21-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job325341
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR J
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH STAR J
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR J
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH STAR J
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Co-well Châu Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
Tới 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty tiến bộ quốc tế EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty tiến bộ quốc tế EK
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công Ty SmartOSC
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NAL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần NAL Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH H.A CONSULTANTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu CÔNG TY TNHH H.A CONSULTANTS
Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÂN LỰC GIAVI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÂN LỰC GIAVI VIỆT NAM
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
8 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty tiến bộ quốc tế EK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty tiến bộ quốc tế EK
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH City Ascom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty TNHH City Ascom Việt Nam
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm