Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Hỗ trợ các công việc liên quan đến hành chính
Hỗ trợ dịch các tài liệu đơn giản
Hỗ trợ phần tuyển dụng của công ty
Làm các công việc khác
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các sinh viên các trường Đại Học năm 3 năm 4
Tiếng Nhật N3 trở lên
Ưu tiên các bạn có thể đi làm full time
Cẩn thận, tỉ mỉ
Tiếng Nhật N3 trở lên
Ưu tiên các bạn có thể đi làm full time
Cẩn thận, tỉ mỉ
Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội tiếp xúc với văn hóa của Nhật Bản
Nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Nhật
Định hướng lên ADMIN
Cơ hội lên nhân viên chính thức
Có cơ hội làm việc trong môi trường IT của Nhật Bản
Nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Nhật
Định hướng lên ADMIN
Cơ hội lên nhân viên chính thức
Có cơ hội làm việc trong môi trường IT của Nhật Bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI