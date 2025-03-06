Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ các công việc liên quan đến hành chính

Hỗ trợ dịch các tài liệu đơn giản

Hỗ trợ phần tuyển dụng của công ty

Làm các công việc khác

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các sinh viên các trường Đại Học năm 3 năm 4

Tiếng Nhật N3 trở lên

Ưu tiên các bạn có thể đi làm full time

Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội tiếp xúc với văn hóa của Nhật Bản

Nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Nhật

Định hướng lên ADMIN

Cơ hội lên nhân viên chính thức

Có cơ hội làm việc trong môi trường IT của Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin