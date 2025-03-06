Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ các công việc liên quan đến hành chính
Hỗ trợ dịch các tài liệu đơn giản
Hỗ trợ phần tuyển dụng của công ty
Làm các công việc khác

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các sinh viên các trường Đại Học năm 3 năm 4
Tiếng Nhật N3 trở lên
Ưu tiên các bạn có thể đi làm full time
Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội tiếp xúc với văn hóa của Nhật Bản
Nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Nhật
Định hướng lên ADMIN
Cơ hội lên nhân viên chính thức
Có cơ hội làm việc trong môi trường IT của Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

