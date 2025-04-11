Tuyển Tiếng Nhật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
- Hà Nội: TẦNG HẦM B1, TOÀ EPIC TOWER, NGÕ 19 DUY TÂN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Support translating documents and medical records of guests/ Hỗ trợ biên dịch tài liệu, bệnh án của khách hàng
Support interpreting for guests and doctors/ Hỗ trợ phiên dịch cho khách và bác sĩ
Collaborate with the nursing team to support clients/ Kết hợp với đội điều dưỡng để hỗ trợ khách hàng
Prepare health records for guests and receive feedback via email or phone / Chuẩn bị hồ sơ sức khoẻ cho khách và tiếp nhận phản hồi qua email hoặc điện thoại
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí Điều phối viên, Chăm sóc khách hàng, Điều dưỡng...
Good communication skills, work organization skills, good time management/ Giao tiếp tốt, có kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian tốt
Positive attitude and willingness to accept newly assigned tasks/ Thái độ tích cực và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới được giao
Flexibility, ability to withstand high pressure/ Linh hoạt, khả năng chịu được áp lực cao
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh
Review your performance every 3 months/ Đánh giá KPI 3 tháng/ lần
Parking fees/ Trợ cấp gửi xe
Annual health checkups and vaccination / Khám sức khoẻ tổng quát và tiêm vaccine định kỳ
Company trip every year/ Du lịch định kỳ mỗi năm 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
