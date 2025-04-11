Tuyển Tiếng Nhật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TẦNG HẦM B1, TOÀ EPIC TOWER, NGÕ 19 DUY TÂN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Support translating documents and medical records of guests/ Hỗ trợ biên dịch tài liệu, bệnh án của khách hàng

Support interpreting for guests and doctors/ Hỗ trợ phiên dịch cho khách và bác sĩ

Collaborate with the nursing team to support clients/ Kết hợp với đội điều dưỡng để hỗ trợ khách hàng

Prepare health records for guests and receive feedback via email or phone / Chuẩn bị hồ sơ sức khoẻ cho khách và tiếp nhận phản hồi qua email hoặc điện thoại

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

At least 1 year of experience in the position of Coordinator, Customer Care, Nursing.../ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí Điều phối viên, Chăm sóc khách hàng, Điều dưỡng...

Good communication skills, work organization skills, good time management/ Giao tiếp tốt, có kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian tốt

Positive attitude and willingness to accept newly assigned tasks/ Thái độ tích cực và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới được giao

Flexibility, ability to withstand high pressure/ Linh hoạt, khả năng chịu được áp lực cao

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Competitive salary/ Lương cạnh tranh

Review your performance every 3 months/ Đánh giá KPI 3 tháng/ lần

Parking fees/ Trợ cấp gửi xe

Annual health checkups and vaccination / Khám sức khoẻ tổng quát và tiêm vaccine định kỳ

Company trip every year/ Du lịch định kỳ mỗi năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.