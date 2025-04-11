Tuyển Tiếng Nhật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Tiếng Nhật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TẦNG HẦM B1, TOÀ EPIC TOWER, NGÕ 19 DUY TÂN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Support translating documents and medical records of guests/ Hỗ trợ biên dịch tài liệu, bệnh án của khách hàng
Hỗ trợ biên dịch tài liệu, bệnh án của khách hàng
Support interpreting for guests and doctors/ Hỗ trợ phiên dịch cho khách và bác sĩ
Hỗ trợ phiên dịch cho khách và bác sĩ
Collaborate with the nursing team to support clients/ Kết hợp với đội điều dưỡng để hỗ trợ khách hàng
Kết hợp với đội điều dưỡng để hỗ trợ khách hàng
Prepare health records for guests and receive feedback via email or phone / Chuẩn bị hồ sơ sức khoẻ cho khách và tiếp nhận phản hồi qua email hoặc điện thoại
Chuẩn bị hồ sơ sức khoẻ cho khách và tiếp nhận phản hồi qua email hoặc điện thoại

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

At least 1 year of experience in the position of Coordinator, Customer Care, Nursing.../ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí Điều phối viên, Chăm sóc khách hàng, Điều dưỡng...
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí Điều phối viên, Chăm sóc khách hàng, Điều dưỡng...
Good communication skills, work organization skills, good time management/ Giao tiếp tốt, có kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian tốt
Giao tiếp tốt, có kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian tốt
Positive attitude and willingness to accept newly assigned tasks/ Thái độ tích cực và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới được giao
Thái độ tích cực và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới được giao
Flexibility, ability to withstand high pressure/ Linh hoạt, khả năng chịu được áp lực cao
Linh hoạt, khả năng chịu được áp lực cao

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Competitive salary/ Lương cạnh tranh
Lương cạnh tranh
Review your performance every 3 months/ Đánh giá KPI 3 tháng/ lần
Đánh giá KPI 3 tháng/ lần
Parking fees/ Trợ cấp gửi xe
Trợ cấp gửi xe
Annual health checkups and vaccination / Khám sức khoẻ tổng quát và tiêm vaccine định kỳ
Khám sức khoẻ tổng quát và tiêm vaccine định kỳ
Company trip every year/ Du lịch định kỳ mỗi năm 1 lần
Du lịch định kỳ mỗi năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

