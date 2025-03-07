Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Công việc chính (Sales Admin):
Làm việc trực tiếp tại trụ sở Hà Nội
Tiếp cận, khai thác khách hàng mới để trao đổi về các cơ hội kinh doanh
Giữ và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Trình bày giải pháp và dự án với khách hàng để ký kết hợp đồng
Soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn, thanh lý hợp đồng…
Hỗ trợ đội dự án trong quá trình thực hiện dự án
Lưu trữ hồ sơ của phòng kinh doanh
Giám sát và kết hợp với đội phát triển, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng đang quản lý
Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời
2. Định hướng phát triển thành Nhân viên Kinh doanh (Sales)
Tham gia đào tạo về kỹ năng bán hàng, đàm phán, chốt hợp đồng.
Trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán với khách hàng cùng đội Sales.
Học cách xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Định kỳ báo cáo kết quả kinh doanh cá nhân và đề xuất chiến lược tiếp cận khách hàng.
Thử sức với các mục tiêu doanh số và có lộ trình thăng tiến lên vị trí Nhân viên Kinh doanh chính thức.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo (tương đương N3 trở lên)
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Sales Admin tại các công ty phần mềm
Có khả năng giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ
Ngoại hình khá

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn (upto 20M/ tháng) + Thưởng dự án
upto 20M/ tháng
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ…
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
ĐẶC BIỆT:
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được nhận thưởng công ty ngay khi đạtchứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

