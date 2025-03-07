Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

1. Công việc chính (Sales Admin):

Làm việc trực tiếp tại trụ sở Hà Nội

Tiếp cận, khai thác khách hàng mới để trao đổi về các cơ hội kinh doanh

Giữ và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Trình bày giải pháp và dự án với khách hàng để ký kết hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn, thanh lý hợp đồng…

Hỗ trợ đội dự án trong quá trình thực hiện dự án

Lưu trữ hồ sơ của phòng kinh doanh

Giám sát và kết hợp với đội phát triển, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng đang quản lý

Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời

2. Định hướng phát triển thành Nhân viên Kinh doanh (Sales)

Tham gia đào tạo về kỹ năng bán hàng, đàm phán, chốt hợp đồng.

Trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán với khách hàng cùng đội Sales.

Học cách xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Định kỳ báo cáo kết quả kinh doanh cá nhân và đề xuất chiến lược tiếp cận khách hàng.

Thử sức với các mục tiêu doanh số và có lộ trình thăng tiến lên vị trí Nhân viên Kinh doanh chính thức.

Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo (tương đương N3 trở lên)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Sales Admin tại các công ty phần mềm

Có khả năng giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ

Ngoại hình khá

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn (upto 20M/ tháng) + Thưởng dự án

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ…

Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân

ĐẶC BIỆT:

Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được nhận thưởng công ty ngay khi đạtchứng chỉ

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

