Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm cho khách hàng Nhật Bản, sử dụng ngôn ngữ lập trình COBOL, C.
Được đào tạo bài bản về công nghệ COBOL/C, quy trình phát triển phần mềm Nhật Bản, và nghiệp vụ hệ thống ngân hàng, thẻ tín dụng.
Phối hợp với các thành viên trong team để thực hiện thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết, coding, testUT, và viết tài liệu kỹ thuật.
Làm việc theo mô hình onsite/offshore, có cơ hội học hỏi trực tiếp từ các kỹ sư nhiều kinh nghiệm và chuyên gia từ phía khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng nhật N2. Giao tiếp tốt.
Có kinh nghiệm lập trình bất kỳ ngôn ngữ nào 1 năm.
Có thể đi onsite từ T6/2026, tối thiểu 2 năm
Có tư duy logic tốt, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn đinh.
Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo về IT, tiếng Nhật, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm...phục vụ cho công việc và cơ hội thăng tiến
Được đi nh hướng phát triển nghề nghiệp theo quan điểm nghiêm túc, chuyên nghiệp và ổn định.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam.
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty: nghỉ 01 ngày lễ ở tuần đầu tiên của tháng 10 hàng năm, thưởng sinh nhật công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Tháp Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

