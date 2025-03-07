Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Số 136 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Xem và kiểm tra nội dung video khóa học tiếng Nhật N1, đảm bảo nội dung chính xác, dễ hiểu và phù hợp với trình độ học viên.

Kiểm tra lỗi sai về ngữ pháp, từ vựng, cách diễn đạt và phụ đề trong video.

Đánh giá chất lượng giảng dạy, cách trình bày của giảng viên và đề xuất điều chỉnh nếu cần.

Báo cáo các lỗi phát hiện được và đề xuất phương án chỉnh sửa.

Phối hợp với đội ngũ biên tập để cải thiện chất lượng nội dung video.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ tiếng Nhật tối thiểu N2 (JLPT), ưu tiên ứng viên đã từng thi N1 (đỗ hoặc chưa đỗ đều được).

Có khả năng nghe hiểu tốt để đánh giá chính xác nội dung video.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng phân tích lỗi sai và đề xuất cải tiến.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra nội dung, biên tập, hoặc giảng dạy là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập, tuân thủ deadline.

Thời gian làm việc: 4h/buổi

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn theo số lượng video kiểm tra.

Làm việc linh hoạt, không yêu cầu có mặt tại văn phòng.

Cơ hội học tập và tiếp cận các tài liệu, khóa học N1 chất lượng cao.

Hợp tác lâu dài nếu hoàn thành tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

