Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Số 136 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Xem và kiểm tra nội dung video khóa học tiếng Nhật N1, đảm bảo nội dung chính xác, dễ hiểu và phù hợp với trình độ học viên.
Kiểm tra lỗi sai về ngữ pháp, từ vựng, cách diễn đạt và phụ đề trong video.
Đánh giá chất lượng giảng dạy, cách trình bày của giảng viên và đề xuất điều chỉnh nếu cần.
Báo cáo các lỗi phát hiện được và đề xuất phương án chỉnh sửa.
Phối hợp với đội ngũ biên tập để cải thiện chất lượng nội dung video.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật tối thiểu N2 (JLPT), ưu tiên ứng viên đã từng thi N1 (đỗ hoặc chưa đỗ đều được).
Có khả năng nghe hiểu tốt để đánh giá chính xác nội dung video.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng phân tích lỗi sai và đề xuất cải tiến.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra nội dung, biên tập, hoặc giảng dạy là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập, tuân thủ deadline.
Thời gian làm việc: 4h/buổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo số lượng video kiểm tra.
Làm việc linh hoạt, không yêu cầu có mặt tại văn phòng.
Cơ hội học tập và tiếp cận các tài liệu, khóa học N1 chất lượng cao.
Hợp tác lâu dài nếu hoàn thành tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 ngách 32, ngõ 165 đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

