Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin, Số 28, đường Trần Bình, P. Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: 8h/ngày (nghỉ 1.5h) từ thứ 2 - thứ 6

Công tác giảng dạy các khóa học tiếng Nhật sơ cấp (N5, N4). Đào tạo tiếng Nhật cho kỹ sư công nghệ thông tin (IT) đi Nhật

Giảng dạy ca tối (Tổng thời gian làm việc vẫn 8h/ngày). 2-3 buổi/ tuần. Địa điểm dạy: Đại học Công nghiệp Hà Nội. Những ngày không có lịch dạy thì làm việc ở VP theo khung giờ hành chính.

Kiểm tra, báo cáo học tập của lớp được phân công phụ trách.

Hỗ trợ công việc hành chính nhân sự, tuyển dụng kỹ sư IT đi Nhật.

Đảm nhiệm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên.

Có kinh nghiệm giảng dạy trình độ N5, N4

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm

Mong muốn gắn bó lâu dài trong môi trường IT

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Có kinh nghiệm học tập và làm việc tại Nhật Bản

Có thể đi làm ngay

Có sẵn giáo án PPT giảng dạy cấp độ sơ cấp.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranhvới thị trường.

Hỗtrợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính,...

Văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái.

Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm

Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh,thưởng nóng theo kết quả dự án

Tham gia các buổi đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu xu hướng công nghệ mới

Chếđộ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...

Tổ chức, khuyến khích các hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe và tình đoàn kết

12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức tính lại 02 ngày

Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe.

Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

