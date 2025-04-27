Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin, Số 28, đường Trần Bình, P. Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: 8h/ngày (nghỉ 1.5h) từ thứ 2 - thứ 6
Công tác giảng dạy các khóa học tiếng Nhật sơ cấp (N5, N4). Đào tạo tiếng Nhật cho kỹ sư công nghệ thông tin (IT) đi Nhật
Giảng dạy ca tối (Tổng thời gian làm việc vẫn 8h/ngày). 2-3 buổi/ tuần. Địa điểm dạy: Đại học Công nghiệp Hà Nội. Những ngày không có lịch dạy thì làm việc ở VP theo khung giờ hành chính.
Kiểm tra, báo cáo học tập của lớp được phân công phụ trách.
Hỗ trợ công việc hành chính nhân sự, tuyển dụng kỹ sư IT đi Nhật.
Đảm nhiệm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên.
Có kinh nghiệm giảng dạy trình độ N5, N4
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm
Mong muốn gắn bó lâu dài trong môi trường IT
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Có kinh nghiệm học tập và làm việc tại Nhật Bản
Có thể đi làm ngay
Có sẵn giáo án PPT giảng dạy cấp độ sơ cấp.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranhvới thị trường.
Hỗtrợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính,...
Văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái.
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh,thưởng nóng theo kết quả dự án
Tham gia các buổi đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu xu hướng công nghệ mới
Chếđộ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
Tổ chức, khuyến khích các hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe và tình đoàn kết
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức tính lại 02 ngày
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe.
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-nhat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job352543
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR J
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH STAR J
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR J
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH STAR J
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH DREAM GAMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DREAM GAMES VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NAL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần NAL Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Cung ứng và Đào tạo nhân lực Quốc tế Đông Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Cung ứng và Đào tạo nhân lực Quốc tế Đông Phương
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm