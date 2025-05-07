Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu

Mức lương 26 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 26 - 30 Triệu

Tham gia các cuộc họp với cấp trên người Nhật, tiếp nhận chỉ thị và triển khai công việc.

Hỗ trợ việc giao tiếp giữa nhân viên người Việt và người Nhật, đảm bảo thông tin truyền đạt chính xác và hiệu quả.

Đảm nhận một số task liên quan đến HCNS, quản lý công của công ty mẹ tại Nhật

Hỗ trợ quá trình sàng lọc CV, phỏng vấn ứng viên tiếng Nhật.

Tham gia vào việc xây dựng và áp dụng các chính sách nhân sự, tổ chức của công ty.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả công việc, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng làm việc.

Với Mức Lương 26 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật (tương đương N1 trở lên).

nghe, nói, đọc, viết

Hiểu rõ văn hóa và cách làm việc với người Nhật, có khả năng giao tiếp hiệu quả và tinh tế trong môi trường đa văn hóa.

Có kinh nghiệm HCNS trong các công ty Nhật tối thiểu 3 năm. Ưu tiên ứng viên đã từng học tập hoặc làm việc tại Nhật.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty IT.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thương lượng và xử lý tình huống linh hoạt.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học.

Thành thạo các ứng dụng Microsoft Office và Google.

Chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc.

Linh hoạt, ứng biến nhanh.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo trong công việc.

Chịu được áp lực cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 30.000.000 gross.

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.

Thưởng Tết và thưởng đánh giá 1 lần/năm; tăng lương 1 lần/năm.

Teambuilding hàng quý.

Các câu lạc bộ công ty miễn phí: Bóng đá, Yoga, Cầu lông v.v.

Cà phê, trà v.v…miễn phí.

Nhiều sự kiện sôi nổi, thú vị: 8/3, 20/10, trung thu, teambuilding, Year End Party v.v…

Bảo hiểm full lương.

Gói Bảo hiểm sức khỏe Dr.JOY care.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.

Chăm lo cho CBNV từ sức khỏe tới tinh thần: Khu vực nghỉ trưa riêng, máy lọc nước kiềm tốt cho sức khỏe…

Môi trường làm việc phẳng, cởi mở, nơi mọi ý tưởng đều được chào đón, tôn trọng các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.

Đào tạo và phát triển liên tục với nhiều chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin