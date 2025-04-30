Tuyển Tiếng Nhật TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Ngụy Như - Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo, lưu trữ và theo dõi các loại hợp đồng kinh doanh (bao gồm NDA, hợp đồng dịch vụ, phụ lục hợp đồng...).

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng; chuẩn bị hồ sơ thanh toán, nghiệm thu và hỗ trợ xuất hóa đơn.

Phối hợp cùng bộ phận phụ trách để lên nội dung và gửi newsletter định kỳ đến khách hàng/đối tác.

Soạn thảo và đăng bài viết giới thiệu dịch vụ, hoạt động công ty trên các kênh SNS, website, các kênh PR thông tin của công ty.

Tiếp đón khách hàng, đối tác đến thăm công ty:tiếp đón, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ,....

Lập các báo cáo phòng sales như báo cáo hiệu quả kinh doanh (các hoạt động sales, sale order), công nợ,...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N2 trở lên .

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí Sales Admin / Sales Assistant có liên quan tới thị trường Nhật Bản. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành IT.

Tính cách chỉn chu, chủ động trong công việc.

Kỹ năng sử dụng Word, Excel, Google Sheets tốt.

Tại TNHH Pirago Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, upto 20 triệu

Nghỉ thứ 7, chủ nhật + ngày lễ, tết + 12 ngày phép/năm

Remote 2 ngày/tháng và trong 1 số trường hợp khác

Xét tăng lương 2 lần/năm, có năng lực sẽ được xét ngay tại thời điểm yêu cầu

Lương tháng 13, thưởng dự án , thưởng các dịp lễ, tết, thưởng giới thiệu nhân sự

Hỗ trợ chi phí học và thi chứng chỉ chuyên môn, tiếng Nhật, tăng lương khi đỗ chứng chỉ

Môi trường trẻ trung, thoải mái, tạo điều kiện để cá nhân phát triển năng lực nhất có thể

Tham gia các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe, teambuilding, dã ngoại, nghỉ mát.

Free trà, cà phê, đồ ăn vặt, chỗ gửi xe

Công ty tổ chức buổi chia sẻ toàn công ty 1 lần/tháng nhằm nâng cao kỹ năng mềm và hiểu biết xã hội

Được học hỏi nhiều kinh nghiệm về công việc, kỹ năng mềm từ người đi trước

Được định hướng phát triển sự nghiệp theo Career Path của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Pirago Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin