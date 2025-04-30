Tuyển Tiếng Nhật TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại TNHH Pirago Việt Nam
- Hà Nội: 61 Ngụy Như
- Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn thảo, lưu trữ và theo dõi các loại hợp đồng kinh doanh (bao gồm NDA, hợp đồng dịch vụ, phụ lục hợp đồng...).
Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng; chuẩn bị hồ sơ thanh toán, nghiệm thu và hỗ trợ xuất hóa đơn.
Phối hợp cùng bộ phận phụ trách để lên nội dung và gửi newsletter định kỳ đến khách hàng/đối tác.
Soạn thảo và đăng bài viết giới thiệu dịch vụ, hoạt động công ty trên các kênh SNS, website, các kênh PR thông tin của công ty.
Tiếp đón khách hàng, đối tác đến thăm công ty:tiếp đón, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ,....
Lập các báo cáo phòng sales như báo cáo hiệu quả kinh doanh (các hoạt động sales, sale order), công nợ,...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí Sales Admin / Sales Assistant có liên quan tới thị trường Nhật Bản. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành IT.
Tính cách chỉn chu, chủ động trong công việc.
Kỹ năng sử dụng Word, Excel, Google Sheets tốt.
Tại TNHH Pirago Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ thứ 7, chủ nhật + ngày lễ, tết + 12 ngày phép/năm
Remote 2 ngày/tháng và trong 1 số trường hợp khác
Xét tăng lương 2 lần/năm, có năng lực sẽ được xét ngay tại thời điểm yêu cầu
Lương tháng 13, thưởng dự án , thưởng các dịp lễ, tết, thưởng giới thiệu nhân sự
Hỗ trợ chi phí học và thi chứng chỉ chuyên môn, tiếng Nhật, tăng lương khi đỗ chứng chỉ
Môi trường trẻ trung, thoải mái, tạo điều kiện để cá nhân phát triển năng lực nhất có thể
Tham gia các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe, teambuilding, dã ngoại, nghỉ mát.
Free trà, cà phê, đồ ăn vặt, chỗ gửi xe
Công ty tổ chức buổi chia sẻ toàn công ty 1 lần/tháng nhằm nâng cao kỹ năng mềm và hiểu biết xã hội
Được học hỏi nhiều kinh nghiệm về công việc, kỹ năng mềm từ người đi trước
Được định hướng phát triển sự nghiệp theo Career Path của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Pirago Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI