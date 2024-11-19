Tuyển Product Management CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Product Management CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Product Management

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Song Da, HH4, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật để tìm hiểu nghiệp vụ, tạo SRS.
Phân tích yêu cầu dự án và transfer cho team
Làm việc trực tiếp KH, phối hợp team dự án để tạo or làm rõ requirement, present được cho KH và các bên liên quan
Tìm hiểu và hệ thống hóa hệ thống KH về mặt business > nắm vững business của hệ thống cũng như toàn bộ biz của KH
Tổ chức đào tạo/training cho đội phát triển (dev, tester, BA khác) về bussiness của hệ thống
Đảm bảo chất lượng của sản phẩm trước khi sang KH (test về mặt end-user)
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng hoặc các ngành về kinh tế, hoặc các ngành có liên quan
Tiếng Nhật từ N3/N2 trở lên
Có kinh nghiệm BA từ 2 năm trở lên ( với level middle) từ 5 năm Kn trở lên với Level senior
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án KH Nhật tại công ty outsource

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tương xứng với năng lực
Xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
Tháng lương thứ 13
Được định hướng phát triển chuyên sâu về công nghệ, nhiều dự án lớn và công nghệ mới nhất.
Đóng bảo hiểm theo quy định, ngoài ra có chế độ Bảo hiểm sức khỏe cá nhân; bảo hiểm sức khỏe cho người thân; chế độ thai sản 75% lương... (theo thâm niên)
Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến rộng mở.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: thưởng lễ Tết, nghỉ mát du lịch hàng năm, thể thao, TeamBuilding
Các lớp học nâng cao trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật) ...
Các câu lạc bộ Yoga, bóng đá, bóng bàn, cầu lông... được tổ chức thường xuyên.
Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ chuyên môn.
Khám sức khỏe 1 định kỳ năm/1 lần.
Văn phòng hạng A, nhiều tiện ích vui chơi.
Làm việc cùng với những người có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực software.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Nhà 24, ngõ 1008 đường Láng, Phường Láng Thượng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

