Tuyển Product Management CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Song Da, HH4, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật để tìm hiểu nghiệp vụ, tạo SRS.

Phân tích yêu cầu dự án và transfer cho team

Làm việc trực tiếp KH, phối hợp team dự án để tạo or làm rõ requirement, present được cho KH và các bên liên quan

Tìm hiểu và hệ thống hóa hệ thống KH về mặt business > nắm vững business của hệ thống cũng như toàn bộ biz của KH

Tổ chức đào tạo/training cho đội phát triển (dev, tester, BA khác) về bussiness của hệ thống

Đảm bảo chất lượng của sản phẩm trước khi sang KH (test về mặt end-user)

Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng hoặc các ngành về kinh tế, hoặc các ngành có liên quan

Tiếng Nhật từ N3/N2 trở lên

Có kinh nghiệm BA từ 2 năm trở lên ( với level middle) từ 5 năm Kn trở lên với Level senior

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án KH Nhật tại công ty outsource

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tương xứng với năng lực

Xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc

Tháng lương thứ 13

Được định hướng phát triển chuyên sâu về công nghệ, nhiều dự án lớn và công nghệ mới nhất.

Đóng bảo hiểm theo quy định, ngoài ra có chế độ Bảo hiểm sức khỏe cá nhân; bảo hiểm sức khỏe cho người thân; chế độ thai sản 75% lương... (theo thâm niên)

Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: thưởng lễ Tết, nghỉ mát du lịch hàng năm, thể thao, TeamBuilding

Các lớp học nâng cao trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật) ...

Các câu lạc bộ Yoga, bóng đá, bóng bàn, cầu lông... được tổ chức thường xuyên.

Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ chuyên môn.

Khám sức khỏe 1 định kỳ năm/1 lần.

Văn phòng hạng A, nhiều tiện ích vui chơi.

Làm việc cùng với những người có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực software.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin