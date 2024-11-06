Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH VWV Group làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tòa nhà Thương mại Parkview, đường Huyền Quang, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

- Phản hồi và giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng nước ngoài và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

- Tận dụng nguồn khách hàng chất lượng cao do công ty cung cấp để phát triển khách hàng (không cần ra ngoài)

- Phân tích, phân loại, tổng hợp các vướng mắc trong công việc, báo cáo kịp thời cho các trưởng bộ phận và đưa ra giải pháp

-Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp, có tổ trưởng đào tạo

Sử dụng tiếng Trung tốt (thành thạo 4 kỹ năng – HSK 4 trở lên)

Có thể xoay 3 ca (ca sáng, ca tối, ca đêm)

Tại Công ty TNHH VWV Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc nhận từ 9.000.000 VND

- Nghỉ phép: 4 ngày/tháng

- Tham gia BHXH theo quy định của Pháp luật sau khi được lên chính thức

- Được hưởng các chế độ nghỉ lễ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VWV Group

