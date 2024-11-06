Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH VWV Group làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH VWV Group
- Bắc Ninh: Tòa nhà Thương mại Parkview, đường Huyền Quang, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Phản hồi và giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng nước ngoài và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng
- Tận dụng nguồn khách hàng chất lượng cao do công ty cung cấp để phát triển khách hàng (không cần ra ngoài)
- Phân tích, phân loại, tổng hợp các vướng mắc trong công việc, báo cáo kịp thời cho các trưởng bộ phận và đưa ra giải pháp
-Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Làm việc tại: Tòa nhà Thương mại Parkview, đường Huyền Quang, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tiếng Trung tốt (thành thạo 4 kỹ năng – HSK 4 trở lên)
Có thể xoay 3 ca (ca sáng, ca tối, ca đêm)
Tại Công ty TNHH VWV Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ phép: 4 ngày/tháng
- Tham gia BHXH theo quy định của Pháp luật sau khi được lên chính thức
- Được hưởng các chế độ nghỉ lễ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VWV Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI