Tuyển Trình dược viên Văn Phòng Đại Diện Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd Tại Tp.hồ Chí Minh làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - TP Hưng Yên, Hưng Yên - Tp. Hải Dương, Hải Dương - Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh - Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Contribute and execute business plans for the territory to achieve company goals using agreed resources to access/ Tham gia và thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu bằng việc sử dụng nguồn lực được thống nhất.

- Implement product marketing plan within the defined territory. Plan and organize events like MD symposia, CME / Triển khai các chương trình Marketing trong địa bàn được quản lý nhằm quảng bá sản phẩm. Lên kế hoạch và thực hiện sắp xếp các hoạt động hội thảo, huấn luyện về sản phẩm.

- Build a network of customers by visiting existing and new customers, categorize based on therapeutics area based on their needs and promotes the products/ Xây dựng mạng lưới khách hàng bằng cách tiếp cận những khách hàng sẵn có và tương tác khách hàng mới. Phân loại khách hàng dựa trên nhu cầu và sản phẩm.

- Identify and develop prospective customers. Build professional relationships with to enhancing the partnership, and effectively communicate product; respond to their enquiries, ensure that Besins Healthcare products are available to more patients/ Xác định và phát triển khách hàng tiềm năng. Xây dựng các mối quan hệ chuyên nghiệp để nâng caoquan hệ đối tác và truyền thông sản phẩm hiệu quả; Giải đáp thắc mắc của khách hàng để giúp sản phẩm Besins Healthcare tiếp cận nhiều khách hàng nhất có thể.

- Ensure to give customer feedback and information on competitor activity to the marketing team on time so that they can respond to changing market conditions and customer demands/ Đảm bảo cung cấp đầy đủ phản hồi của khách hàng và thông tin sản phẩm đến đội Marketing để đáp ứng kịp thời những thay đổi về thị trường hoặc nhu cầu khách hàng.

* Reporting:

- Ensure to keep high quality information & on-time updating of report systems / Đảm bảo cập nhật thông tin về khách hàng, địa bàn kịp thời.

- Communicate with territory colleagues and relevant members of other teams effectively in order to understand, maximize and drive territory / Tương tác với team trong bộ phận khác nhằm hiểu rõ và tối đa hóa tiềm năng của địa bàn.

- Teamwork, mentor new member in team and accomplish team projects/ Kết nối có khả năng làm việc nhóm và hỗ trợ nhân viên mới.

- Location/Khu vực làm việc:

- Hải Dương

- Hưng Yên

- Bắc Ninh

*và các tỉnh thành lân cận đều có thể ứng tuyển.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- University of Pharmaceutical/ Đại học ngành Dược

- Have experience in the pharmaceutical industry, ETC position for 3 years or more./ Có kinh nghiệm trong ngành dược từ 3 năm trở lên, hoặc ETC 3 năm trở lên

- Experience in medical bidding, working with private practice and clinics./ Kinh nghiệm về làm thầu, phòng mạch tư, phòng khám

- Able to work under high pressure/ Làm việc với áp lực cao

- If you are a passionate individual who cares for others, has a keen sense of responsibility and ethics, service-minded and have a rich experience in the healthcare industry, you're extremely fit for this position./ Bạn là người yêu việc quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm & đạo đức cũng như kinh nghiệm dày dặn trong ngành chăm sóc sức khỏe, thì bạn hoàn toàn phù hợp cho vị trí này.

Tại Văn Phòng Đại Diện Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd Tại Tp.hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

What we can offer?/Quyền lợi nhận được:

- High competitive salary/ Mức lương cạnh tranh

- Monthly Incentive; Quarterly Bonus, Ad-hoc bonus, and Year-end bonus/ Thưởng tháng, thưởng Quý, Thưởng thêm và Thưởng cuối năm

- 15-18 days annual leaves/ 15-18 ngày phép năm

- Participate in specialized training courses to develop your competence/ Tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành để phát triển năng lực

- Team building/kick of trips paid by the Company twice a year. Du lịch 2 lần/năm

- You and one of your dependent are insured premium healthcare insurance / Bảo Hiểm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd Tại Tp.hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin