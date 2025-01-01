Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 417 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình ...và 3 địa điểm khác, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 3 - 7 Triệu
Hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý và điều phối lớp học.
Hướng dẫn và khuyến khích học sinh hoàn thành dự án học tập.
Đảm bảo học sinh sử dụng an toàn các thiết bị và dụng cụ.
Soạn vật tư cho lớp học đầy đủ trước buổi học và dọn dẹp vệ sinh lớp học sau buổi học.
Đảm bảo an toàn cho trẻ em trong giờ học và giờ giải lao
Là người bạn đồng hành cùng trẻ trên con đường học tập
Hỗ trợ các hoạt động khác của trường khi cần thiết
Năng động, hăng hái và tích cực tham gia các yêu cầu dạy kèm cho trẻ.
Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế, không kinh nghiệm được trainning
Có thể tham gia vào các ngày trong tuần (04h30pm) và cuối tuần (07h45am)
Yêu thích trẻ em, nhiệt tình làm việc với trẻ em và có tư duy phát triển.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc cực kì năng động
Có cơ hội được tham gia giảng dạy chính
Được trau dồi kinh nghiệm quý báu và phát triển chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
