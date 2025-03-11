Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TÍCH HỢP SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trợ giảng cho các lớp học, khoá học đào tạo dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên theo chương trình bản quyền của công ty tại các Trường, Đơn vị tại TP.HCM theo lịch phân công.

Tổ chức các hoạt động trong lớp học và các hoạt động bổ trợ theo hướng dẫn trong giáo án;

Theo dõi, quan sát lớp học suốt thời gian dạy và viết báo cáo;

Chuẩn bị học liệu, giáo cụ, danh sách học cụ và các vật dụng cần thiết. Chịu trách nhiệm bảo quản, kiểm kê trước & sau khi nhận bàn giao từ công ty.

Báo cáo tình hình công việc với quản lý trực tiếp.

Họp chuyên môn, tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ kỹ năng.

Tham gia tổ chức các sự kiện tại các đơn vị theo yêu cầu (báo cáo chuyên đề, Workshop, Hội thảo, Ngày hội, tổng kết,..)

Thực hiện các yêu cầu khác của khối đào tạo chuyên môn;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 các Trường Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành sư phạm, tâm lý, quản lý giáo dục, công tác xã hội, xã hội học, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non và các ngành có liên quan đến giáo dục.

Có kỹ năng quản lý lớp học, năng động và nắm bắt được tâm lý học sinh.

Có khả năng tạo được hứng thú trong lớp học, truyền được cảm hứng cho học sinh.

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, yêu công việc giảng dạy, chia sẻ kiến thức.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TÍCH HỢP SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (Trợ giảng)

Phụ cấp chi phí (Thực tập)

Được sắp xếp phù hợp với lịch học, thời gian biểu cá nhân.

Cung cấp công cụ làm việc theo quy định.

Khen thưởng theo tình hình kinh doanh và hiệu quả làm việc.

Các chính sách khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TÍCH HỢP SỐ

