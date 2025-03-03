Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 70, Đường số 1, Khu dân cư Cityland Park Hill, P10, Gò Vấp, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ giáo viên chính trong công tác giảng dạy.
- Trực tiếp đứng lớp trợ giảng cho các lớp các trình độ A1 – B1.
- Hỗ trợ cho các học sinh yếu cần nâng cao trình độ.
- Soạn bài, chấm bài theo yêu cầu.
- Rèn luyện để trở thành giảng viên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên các trường ĐH chuyên ngành Tiếng Đức của các trường ĐH HANU, ULIS, … giao tiếp và sử dụng tiếng Đức tốt, phát âm chuẩn..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo bài bản trở thành giảng viên.
- Các chế độ BHXH, Thưởng lễ tết, teambuilding, du lịch cùng công ty…
- Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và quản lý.
- Được cung cấp đầy đủ kiến thức, tài liệu hỗ trợ phục vụ cho công việc.
- Các chế độ khác theo quy định Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
