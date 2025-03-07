Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần đầu tư Edservice làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tại EdService – Trung tâm Ngoại ngữ OKO, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Anh ngữ trực tuyến, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên vị trí Trợ giảng – Cố vấn học thuật tiếng Anh (Online English) như sau:

Trợ giảng – Cố vấn học thuật tiếng Anh (Online English)

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

A - Trợ Giảng (Teaching Assistant)

1. Trợ giảng trên lớp:

+ Điểm danh Học viên.

+ Liên hệ Học viên vào lớp (nếu Học viên vào lớp trễ).

+ Đối chiếu học liệu để đảm bảo Giáo viên sử dụng đúng học liệu của buổi học.

+ Xử lý kịp thời (nếu có) nhằm đảm bảo giờ lên lớp không bị trì hoãn (do Học viên vào nhầm lớp/không kết nối vào được ZOOM, …).

+ Hỗ trợ Giáo viên khi Giáo viên cần trợ giúp trong các buổi học.

+ Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu từ team Operations.

2. Các công việc ngoài giờ trợ giảng trên lớp:

+ Chuyển đổi bài tập về nhà từ định dạng PDF sang định dạng DOC theo hướng dẫn của Cố Vấn Học Liệu.

+ Giao bài tập về nhà/ bài thi giữa kỳ/ bài thi cuối kỳ đúng lịch dạy-học trên nền tảng Google Classroom hoặc nền tảng khác theo chỉ định của Trung tâm.

+ Theo dõi việc nộp bài và chấm bài của Học viên và Giáo viên.

+ Dịch các nhận xét/đánh giá của Giáo viên qua tiếng Việt cho phụ huynh.

+ Nhận thông tin từ team Học Liệu và thực hiện thao tác MỞ LỚP trên Webinar của OKO (nếu được yêu cầu).

+ Hỗ trợ team Học Liệu trong việc làm các slide Powerpoint học liệu cho Giáo viên (nếu được yêu cầu).

+ Phối hợp với các team Operations, Client Service, Markeeng, Truyền Thông…nhằm hỗ trợ các công tác khác về truyền thông/kinh doanh của Công ty.

B - Cố Vấn Học Thuật (Academic Advisor)

1. Làm việc dưới sự hướng dẫn của team HỌC LIỆU trong việc sử dụng các loại sách của nhà xuất bản Macmillan để chọn lọc và thiết kế lộ trình Học Liệu phù hợp với từng học viên/từng nhóm học viên.

2. Xây dựng ngân hàng HỌC LIỆU theo sự hướng dẫn của team HỌC LIỆU.

3. Theo dõi năng lực tiếp thu bài học thực tế của các Học viên trên lớp và báo cáo với Ban Điều Hành kịp thời nhằm điều chỉnh Học Liệu phù hợp hơn với Học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh.

+ Có Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.5 trở lên.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Trợ giảng, Cố vấn học thuật tiếng Anh.

- Kỹ năng:

+ Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động và trách nhiệm cao trong công việc.

+ Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.

+ Thân thiện, vui vẻ, kiên nhẫn, biết lắng nghe và tạo sự thoải mái cho học viên.

+ Phát âm tốt, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương.

- Có máy vi tính cá nhân, microphone, headphone, webcam phục vụ công việc.

- Địa điểm làm việc: Chế độ làm việc từ xa.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Edservice Thì Được Hưởng Những Gì

- Thù lao: Lương cạnh tranh theo thỏa thuận.

- Quyền lợi bổ sung:

+ Được đào tạo và hướng dẫn kỹ năng và phát triển chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và đổi mới.

+ Cơ hội lớn để thăng tiến nghề nghiệp trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Edservice

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.