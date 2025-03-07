Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần đầu tư Edservice làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần đầu tư Edservice làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần đầu tư Edservice
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty cổ phần đầu tư Edservice

Trợ giảng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty cổ phần đầu tư Edservice

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tại EdService – Trung tâm Ngoại ngữ OKO, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Anh ngữ trực tuyến, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên vị trí Trợ giảng – Cố vấn học thuật tiếng Anh (Online English) như sau:
Trợ giảng – Cố vấn học thuật tiếng Anh (Online English)
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
A - Trợ Giảng (Teaching Assistant)
1. Trợ giảng trên lớp:
+ Điểm danh Học viên.
+ Liên hệ Học viên vào lớp (nếu Học viên vào lớp trễ).
+ Đối chiếu học liệu để đảm bảo Giáo viên sử dụng đúng học liệu của buổi học.
+ Xử lý kịp thời (nếu có) nhằm đảm bảo giờ lên lớp không bị trì hoãn (do Học viên vào nhầm lớp/không kết nối vào được ZOOM, …).
+ Hỗ trợ Giáo viên khi Giáo viên cần trợ giúp trong các buổi học.
+ Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu từ team Operations.
2. Các công việc ngoài giờ trợ giảng trên lớp:
+ Chuyển đổi bài tập về nhà từ định dạng PDF sang định dạng DOC theo hướng dẫn của Cố Vấn Học Liệu.
+ Giao bài tập về nhà/ bài thi giữa kỳ/ bài thi cuối kỳ đúng lịch dạy-học trên nền tảng Google Classroom hoặc nền tảng khác theo chỉ định của Trung tâm.
+ Theo dõi việc nộp bài và chấm bài của Học viên và Giáo viên.
+ Dịch các nhận xét/đánh giá của Giáo viên qua tiếng Việt cho phụ huynh.
+ Nhận thông tin từ team Học Liệu và thực hiện thao tác MỞ LỚP trên Webinar của OKO (nếu được yêu cầu).
+ Hỗ trợ team Học Liệu trong việc làm các slide Powerpoint học liệu cho Giáo viên (nếu được yêu cầu).
+ Phối hợp với các team Operations, Client Service, Markeeng, Truyền Thông…nhằm hỗ trợ các công tác khác về truyền thông/kinh doanh của Công ty.
B - Cố Vấn Học Thuật (Academic Advisor)
1. Làm việc dưới sự hướng dẫn của team HỌC LIỆU trong việc sử dụng các loại sách của nhà xuất bản Macmillan để chọn lọc và thiết kế lộ trình Học Liệu phù hợp với từng học viên/từng nhóm học viên.
2. Xây dựng ngân hàng HỌC LIỆU theo sự hướng dẫn của team HỌC LIỆU.
3. Theo dõi năng lực tiếp thu bài học thực tế của các Học viên trên lớp và báo cáo với Ban Điều Hành kịp thời nhằm điều chỉnh Học Liệu phù hợp hơn với Học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn:
Trình độ học vấn:
+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh.
+ Có Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.5 trở lên.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Trợ giảng, Cố vấn học thuật tiếng Anh.
Kinh nghiệm:
- Kỹ năng:
Kỹ năng:
+ Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động và trách nhiệm cao trong công việc.
+ Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.
+ Thân thiện, vui vẻ, kiên nhẫn, biết lắng nghe và tạo sự thoải mái cho học viên.
+ Phát âm tốt, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương.
- Có máy vi tính cá nhân, microphone, headphone, webcam phục vụ công việc.
- Địa điểm làm việc: Chế độ làm việc từ xa.
Địa điểm làm việc:

Tại Công ty cổ phần đầu tư Edservice Thì Được Hưởng Những Gì

- Thù lao: Lương cạnh tranh theo thỏa thuận.
Thù lao:
- Quyền lợi bổ sung:
Quyền lợi bổ sung:
+ Được đào tạo và hướng dẫn kỹ năng và phát triển chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và đổi mới.
+ Cơ hội lớn để thăng tiến nghề nghiệp trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Edservice

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư Edservice

Công ty cổ phần đầu tư Edservice

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà PTP, 564 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-giang-thu-nhap-thoa-thuan-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job329480
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ giảng Học viện Anh ngữ Oxford làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Học viện Anh ngữ Oxford
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 116 GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 116 GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Anh Ngữ Ms Han Cambridge làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Anh Ngữ Ms Han Cambridge
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA
2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng TAQ Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu TAQ Education
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng TAQ Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu TAQ Education
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu EDUPIA
1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 300000 Triệu Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group
0.2 - 0.3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 600 USD Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ
320 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 100000 Triệu Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MathExpress
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm