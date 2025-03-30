Tuyển Trợ giảng CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Truyền đạt và giảng dạy môn Ngữ Văn, giúp học sinh nâng cao kỹ năng viết bài, lập ý tưởng.

Soạn giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với từng cấp độ học sinh.

Hỗ trợ học sinh nắm chắc kiến thức căn bản và phát triển khả năng làm bài thi.

Luyện tập, giải đề cho học sinh nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Theo dõi tiến độ học tập, kiểm tra định kỳ và thông báo kết quả cho phụ huynh.

Liên tục đổi mới, tìm kiếm những phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Văn hoặc tương đương, ưu tiên ứng viên từ các trường Đại học khu vực TP.HCM.

Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế lớn.

Am hiểu chương trình giáo dục phổ thông, có khả năng truyền đạt dễ hiểu và sáng tạo.

Yêu thích công việc giảng dạy, nhiệt tình với học sinh và có trách nhiệm cao.

Tại CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và thỏa thuận khi phỏng vấn.

Lương hấp dẫn, cạnh tranh

Được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ.

chuyên môn và nghiệp vụ.

Phụ cấp xăng xe.

Phụ cấp xăng xe

Môi trường trẻ trung, năng động với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường trẻ trung, năng động

Tăng lương định kỳ theo năng lực và kết quả giảng dạy.

Tăng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT

