Tuyển Trợ giảng CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ giảng CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT

Trợ giảng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 71/31 Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Truyền đạt và giảng dạy môn Ngữ Văn, giúp học sinh nâng cao kỹ năng viết bài, lập ý tưởng.
Soạn giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với từng cấp độ học sinh.
Hỗ trợ học sinh nắm chắc kiến thức căn bản và phát triển khả năng làm bài thi.
Luyện tập, giải đề cho học sinh nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
Theo dõi tiến độ học tập, kiểm tra định kỳ và thông báo kết quả cho phụ huynh.
Liên tục đổi mới, tìm kiếm những phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Văn hoặc tương đương, ưu tiên ứng viên từ các trường Đại học khu vực TP.HCM.
Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế lớn.
Am hiểu chương trình giáo dục phổ thông, có khả năng truyền đạt dễ hiểu và sáng tạo.
Yêu thích công việc giảng dạy, nhiệt tình với học sinh và có trách nhiệm cao.

Tại CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và thỏa thuận khi phỏng vấn.
Lương hấp dẫn, cạnh tranh
Được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ.
chuyên môn và nghiệp vụ.
Phụ cấp xăng xe.
Phụ cấp xăng xe
Môi trường trẻ trung, năng động với lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường trẻ trung, năng động
Tăng lương định kỳ theo năng lực và kết quả giảng dạy.
Tăng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT

CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư K26, Dương Quảng Hàm, phường 7, quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-giang-thu-nhap-thoa-thuan-ban-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job342052
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Cen Academy
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Kumon Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu Công ty TNHH Kumon Việt Nam
Tới 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Equest Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Equest Education Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ giảng Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Trung Tâm Anh Ngữ ILA
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 Triệu Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPADEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPADEL
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Đại Học FPT TP.HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 2500 Triệu Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH ISHIDO VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu CÔNG TY TNHH ISHIDO VIETNAM
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần đầu tư Edservice làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư Edservice
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TÍCH HỢP SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TÍCH HỢP SỐ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Đại Học FPT TP.HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Trường Đại Học Bách Khoa ĐHQG-HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Bách Khoa ĐHQG-HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu EDUPIA
1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH OTSU LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH OTSU LABS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm