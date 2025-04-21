Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 83 Hoàng Trọng Mậu, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách chăm sóc, động viên học viên trên danh sách yêu cầu hỗ trợ của hệ thống.
Liên hệ với Học viên qua điện thoại trong các trường hợp phát sinh, khẩn cấp để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng ở mức cao nhất.
Phụ trách theo dõi các tin nhắn đến học viên liên quan xuyên suốt quá trình học tập của học viên tại Hệ thống tiếng trung CTI HSK, thư thăm hỏi động viên theo định kỳ.
Phụ trách kiểm tra ngẫu nhiên việc dạy và học của các lớp trực tuyến để đảm bảo Giáo viên và học viên tuân thủ quy định cam kết.
Phối hợp với Giáo viên, Giám đốc chuyên môn trong các tình huống liên quan đến khảo sát chất lượng dịch vụ và chất lượng chuyên môn
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại hệ thống giáo dục
Kinh nghiệm ở vị trí học vụ, quản lý lớp học, giáo vụ.
Tiếng trung HSK 5 trở lên
Sử dụng Microsoft Word, Excel
Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian.
Có tinh thần cầu tiến, làm việc đội nhóm và chịu được áp lực.
.
Ngoại hình dễ nhìn, tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết phục, tác phong chuyên nghiệp phù hợp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Ngoại ngữ/Nhân sự/Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 10.000.000 - 15.000.000
Thưởng KPI kèm tháng lương 13
Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, trưởng phòng
Tự do, thỏa sức sáng tạo không giới hạn
Được tham gia các khóa học tiếng trung phù hợp tại trung tâm miễn phí
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển chuyên môn.
Du lịch trong nước và nước ngoài hằng năm
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Party, YEP, Team building đầy đủ…….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Ngõ 32 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

