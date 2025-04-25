Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH OTSU LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6 Đường D6, Khu dân cư Caric, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ giảng viên theo sát tiến độ học tập của học viên trong suốt khóa học.

Ghi chép, tổng hợp nội dung các buổi họp và lớp học thành tài liệu rõ ràng, dễ tra cứu.

Chủ động nhắc nhở, đốc thúc học viên hoàn thành bài tập và tham gia đầy đủ lớp học.

Hỗ trợ sắp xếp, file bài tập, tài liệu giảng dạy một cách khoa học, ngăn nắp.

Là cầu nối hỗ trợ học viên với giảng viên, giải đáp các thắc mắc cơ bản của học viên hoặc chuyển tiếp đến giảng viên khi cần.

Báo cáo định kỳ tiến độ lớp học và những vấn đề phát sinh để kịp thời xử lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt, đặc biệt trong đọc hiểu tài liệu chuyên môn.

Tư duy logic, kỹ năng tổ chức công việc rõ ràng, cẩn thận và gọn gàng.

Kỹ năng ghi chép, trình bày thông tin và soạn thảo tài liệu tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và cầu tiến trong công việc.

Sẵn sàng làm việc toàn thời gian theo lịch trình của bootcamp (Thứ 2 – Thứ 7, từ 8h00 đến 20h00).

Yêu thích và có hiểu biết về ngành animation nói chung và anime nói riêng là một lợi thế lớn.

Có kỹ năng chụp hình là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH OTSU LABS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh.

Môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động, sát cánh cùng đội ngũ sản xuất hoạt hình chuyên nghiệp.

Cơ hội học hỏi trực tiếp quy trình đào tạo và sản xuất trong lĩnh vực animation.

Có thể được xem xét gia hạn hợp tác hoặc tham gia các dự án sản xuất sau bootcamp.

Được cấp thiết bị, máy móc hỗ trợ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OTSU LABS

