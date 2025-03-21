Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO -GIÁO DỤC QUỐC TẾ SMART EDU làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Số 444, đường Lê Lợi, Yêu Kiêu, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch bài giảng và chuẩn bị tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ học viên.

Thực hiện trợ giảng/giảng dạy tiếng Anh theo giáo trình hoặc phương pháp đã được phê duyệt.

Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và tương tác của học viên.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra phản hồi và hướng dẫn kịp thời.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy đa dạng và sáng tạo để thu hút sự chú ý của học viên.

Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc và hướng dẫn học tập cá nhân.

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường/trung tâm.

Phối hợp với các phòng ban khác hoàn thành công việc chung của Trung Tâm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt bằng tiếng Anh.

Có khả năng tạo lập và duy trì mối quan hệ tốt với học viên.

Có kỹ năng quản lý lớp học hiệu quả.

Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy (nếu có).

Yêu thích công việc giảng dạy và có đam mê với tiếng Anh.

Có trách nhiệm, nhiệt tình và năng động.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO -GIÁO DỤC QUỐC TẾ SMART EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và được thỏa thuận dựa trên năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp .

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO -GIÁO DỤC QUỐC TẾ SMART EDU

